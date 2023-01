Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Lua na Casa 8 anuncia mudanças, que podem ser promovidas por você ou podem ocorrer de surpresa e chacoalhar a sua rotina. Com Sol e Plutão na Casa 10, talvez você queira buscar novos rumos para sua careira: se liga nas oportunidades de dar uma guinada na sua vida. Há risco de se aborrecer com amigos(as) no começo do dia – não seja tão dura. Bom momento para dar aquela repaginada no visual e se transformar. Boa noite para curtir a família. A Lua realça a sua sensualidade, o que garante sucesso nas paqueras e bons estímulos no romance. A dois, renda-se aos desejos e valorize a cumplicidade.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Unir-se aos colegas continua sendo uma boa opção para você no trabalho, taurina. E se puder ficar perto de colegas mais experientes, observe atentamente e aprenda tudo que puder. Bons exemplos vão ajudá-la a ir mais longe na carreira, então, inspire-se em quem já chegou aonde você quer chegar. À tarde, a Lua chega à Casa das Transformações e dá sinal verde para você promover algumas mudanças que deseja. Ótima fase para o amor. A Lua na Casa 7 e Sol na Casa 9 dão uma força e tanto para você encontrar alguém especial. Se já encontrou, valorize as afinidades e invista muito na sedução.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Você vai sonhar com o sucesso e terá o apoio da Lua para apostar todas as suas fichas no trabalho, ainda mais se souber que existe uma chance de promoção. É provável que precise se esforçar um pouco mais para aprender uma tarefa nova no início do dia e a dica de Saturno é persistir! Podem ocorrer mudanças muito positivas no seu trabalho e você vai se sentir muito mais segura. Terá sorte em parcerias e sociedades. Sua vida amorosa receberá novos estímulos à tarde. Romance com amigo(a) tem tudo para engrenar. Na vida a dois, fase de muito companheirismo, ideal para oficializar a união.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Você pode até fazer uma fezinha, mas evite apostar grana alta ou fechar negócios arriscados, pois pode sair no prejuízo. No trabalho, vai se entrosar muito bem com os colegas e pode contar com o apoio deles para cumprir as metas em comum. Também pode iniciar uma sociedade muito positiva com alguém de confiança. À tarde, será mais fácil organizar as tarefas e isso deve garantir ótimos resultados no fim do expediente. Use e abuse do seu charme e simpatia nas paqueras. Namoro recente tem boas chances de ficar mais sério. Já a união tem tudo para se aprofundar. Façam planos e lutem juntos.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Você pode ter uma boa surpresa ou alegria em família no início do dia. Se você tem negócios com parentes, não seja cabeça-dura na hora de tomar decisões. Saiba dialogar e ceder para encontrar soluções que agradem a todos. O Sol na Casa 6 deve apontar os melhores caminhos no trabalho: confie na sua experiência e na sua intuição. Bom momento para cuidar melhor da sua dieta e até para fazer uma reeducação alimentar. Você também vai querer cuidar melhor da saúde, fazer consultas e exames de rotina. À tarde, a Lua vai turbinar o seu charme e promete boas surpresas nos assuntos do coração.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Você pode se aborrecer com alguma cobrança no trabalho no início do expediente. Escolha bem as palavras ao responder para não aumentar a tensão. Os astros indicam que esse mal-estar vai desaparecer logo e que você vai esbanjar alto-astral. Pode trocar ideias bem legais com colegas nesta terça. Explore sua boa lábia e seu carisma para conversar e convencer as pessoas, sobretudo se você atua no comércio. Reserve um tempo para brincar com os filhos ou para um bom papo com amigos. O céu sugere fortes emoções na paquera e muita cumplicidade no romance.

Libra (de 23/9 a 22/10)

A Lua aumenta o seu desejo de ganhar dinheiro. Saturno lembra que a sorte pode até abrir caminhos, mas bons resultados só virão se você fizer a sua parte e trabalhar com afinco. Talvez possa aumentar seus ganhos com algo feito em casa nas horas vagas: pense nas coisas que sabe fazer. À tarde, a Lua chega à Casa 3 e ajuda você a escolher melhor as palavras para convencer as pessoas. Trabalhe em equipe e troque ideias com os colegas. Cheia de simpatia e com ótimo papo, vai ser fácil se aproximar de alguém nas paqueras. Pode pedir alguém em namoro ou casamento. Estimule o diálogo no romance.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Seu dia pode começar um pouco tenso em casa e há risco de se desentender com um parente mais velho. Se quiser evitar o confronto, controle suas reações e tenha muito jogo de cintura. Tudo será mais fácil se investir no diálogo. Você pode ser uma tarde bem produtiva e até lucrativa no trabalho. Vale até investir um pouquinho para deixar seu lar mais gostoso. Nas paqueras, puxe papo e vá mostrando seu charme. Impossível alguém resistir ao seu poder de sedução. No romance, demonstre seu carinho e abra seu coração para a pessoa amada. Quanto mais diálogo, mais juntos vocês se sentirão.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

O céu recomenda que você ouça mais e fale menos nesta terça-feira, especialmente de manhã, pois há risco de ser dura demais com alguém ou de se envolver em algum tipo de mal-entendido difícil de resolver. O melhor a fazer é se isolar um pouco de tudo e todos para se concentrar apenas no que realmente precisa fazer. Você pode ter ideias inspiradoras para ganhar dinheiro e se livrar das dívidas. À tarde, a Lua vai chegar a Sagitário e vai renovar seu entusiasmo, tanto para o emprego quanto para o amor. Seu charme será irresistível. Paixão secreta no ar. A dois, namore bastante e não deixe o ciúme atrapalhar.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

O trabalho em equipe vai fluir melhor para você no período da manhã. Valorize a troca de ideias e o apoio dos colegas. O Sol dará mais clareza sobre o que você realmente quer. Concentre-se nos seus projetos e em seus objetivos para o futuro. Só evite misturar dinheiro com amizade, pois o céu indica que pode ter problemas. À tarde, respeite o desejo de se isolar e de ficar mais quieta no seu canto. Vai ser importante se recolher um pouco para repor as energias. Pode pintar um clima com alguém da turma ou com alguém comprometido. Na união, programas caseiros virão a calhar hoje.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Os astros alertam que nem tudo será como você gostaria ou planejou no início do dia. Talvez tenha que repensar alguns objetivos ou até fazer algumas mudanças no trabalho. Porém, você está ambiciosa, vai querer o sucesso e não medirá esforços para melhorar de vida. Reflita bastante sobre os seus projetos de vida e corrija os rumos de alguns, se achar necessário. À tarde, a Lua chega à sua Casa das Amizades. Isso deve beneficiar sua relação com a turma e também pode render boas paqueras, inclusive com amigos(as). Na união, a Lua amplia o companheirismo e Júpiter facilita o diálogo.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Procure um canto tranquilo para cumprir suas tarefas, pois você vai precisar de silêncio e concentração para trabalhar, estudar e aprender algo novo. A Lua insiste que você deve fazer cursos e investir no seu crescimento. Ao mesmo tempo, outros astros indicam que deve buscar aliados para concretizar seus planos. À tarde, o céu enviará ótimas vibrações para as suas finanças. Seu trabalho pode render uma grana a mais, mas você também precisará ter cuidado para não torrar toda a grana com supérfluos. Capriche no visual e se jogue nas paqueras. Na união, você e seu bem podem realizar um antigo desejo.

