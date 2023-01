Prefeitura retoma discussão sobre piso salarial

A negociação sobre o piso salarial dos professores é uma discussão que se estende desde o início de dezembro do ano passado. Após greve, manifestação, reuniões e tentativas de acordo sem sucesso, ocorreu ontem (16) a primeira reunião de 2023 entre a ACP (Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública) e a Prefeitura de Campo Grande.

Na ocasião, ficou definido que será criada uma comissão, por parte do Poder Executivo, para avaliar como o reajuste será aplicado. Ou seja, mais um encontro frustrado. Na reunião estiveram presentes a vice-presidente do sindicato, Josefa Silva, alguns vereadores e o presidente da ACP, Gilvano Bronzoni, que afirmou que o reajuste não é uma possibilidade, mas sim um compromisso.

“A comissão não vai estudar se vai dar para cumprir o reajuste, e sim como ele vai ser executado, porque nós não vamos abrir mão do cumprimento da lei do piso de 20 horas”, afirmou.

Além disso, a prefeita deixou agendada uma próxima reunião para a quinta-feira (19), marcada com o intuito de discutir como será aplicado o reajuste de 10,39% previsto na Lei nº 6.796/2022. “Abrimos o diálogo para alinhamento, para execução do que é necessário”, citou ela.

Após as discussões das comissões junto com a administração pública, a ACP vai convocar uma assembleia geral para que a categoria delibere sobre aprovar ou não a proposta. “A expectativa é de chegar a um acordo até o fim de janeiro e realizar a assembleia no início de fevereiro”, salientou o presidente do sindicato.

Relembre

A paralisação começou no dia 2 de dezembro, sendo mantida até 9 de dezembro, após decisão da Prefeitura de Campo Grande de propor reajuste de 4,78% e mais um auxílio de R$ 400, sendo que o que foi acordado em março do ano passado, o aumento de 10,39%, é que seria pago de maneira escalonada da seguinte forma: 5,03% em abril (já cumprido), 10,39% em novembro e 4,78% em dezembro.

O movimento contou com passeatas, protestos em frente da prefeitura e na Câmara Municipal de Campo Grande, onde a categoria conseguiu apoio dos vereadores que intermediaram a reunião com a prefeita, realizada no dia 14 de dezembro.

Após a conversa, a prefeita Adriane Lopes analisou o cenário e ofereceu mais uma proposta aos educadores, que seria escalonar de novo o pagamento do reajuste, sendo concedido em três parcelas: 3,42% agora, 3,48% em maio de 2023 e 3,48% em dezembro de 2023, tudo como abono, até possível incorporação, oferta que foi negada pelos trabalhadores. Ainda em dezembro ouve mais uma reunião, que seguiu sem acordo.

Por Tamires Santana – Jornal O Estado do MS.

