Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Vênus na Casa das Amizades deve beneficiar todos os seus relacionamentos. Você vai se entender bem com todo mundo, vai mostrar mais empatia pelas pessoas e pode fortalecer seus vínculos com as pessoas mais próximas. Também terá ótima popularidade na vida social e pode ter boas chances de ampliar seu círculo de amigos. A Lua se mantém na Casa da Comunicação e estimula o diálogo. Pode contar com bons papos na paquera e no romance. Só convém ter cuidado com segredos, mentiras, intrigas e mal-entendidos à noite. Procure esclarecer logo qualquer dúvida para não sofrer por bobagens.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Hoje você vai se concentrar na carreira e nas oportunidades de sucesso. Vênus anuncia um período de muita sorte e realização para você, por isso, busque com confiança seus objetivos mais ambiciosos. Júpiter na Casa 12 dará proteção para todos os seus projetos e você poderá até contar com a ajuda anônima de alguém próximo, sem nem saber. Pode ter boas chances de aumentar seus ganhos ou pode receber uma recompensa por um trabalho já concluído. Pode ter alguma decepção com amigos à noite. Capriche no visual e invista na conquista. Compartilhe seus planos com quem ama e lutem juntos.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Os astros despertam seu lado mais aventureiro e você vai se interessar por tudo que possa trazer novas emoções e conhecimentos para sua vida. Pode se entusiasmar com a ideia de retomar os estudos, fazer um curso de idiomas ou mesmo investir numa faculdade. Também é um bom momento para viajar, conhecer novos lugares e fazer programas culturais. No trabalho, você pode atrair bons aliados: faça parcerias. À noite, um conflito com alguém influente pode deixá-la insegura e aborrecida. Não leve para o lado pessoal. Busque afinidades na paquera e no romance. Faça planos com a pessoa amada.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Este deve ser um dia de muitas transformações para você, canceriana. Pode mudar os rumos da carreira, repensar seus projetos de vida, mergulhar em novos objetivos ou tomar decisões que tragam mais segurança para investir em seus planos. O céu também envia bons estímulos para resolver de uma vez por todas um assunto ou problema que tem tirado seu sono. Corte o mal pela raiz! No amor, afaste a insegurança. Se você estiver certa do que quer, vai usar toda sua sensualidade para atrair e envolver quem deseja. Na união, compartilhe seus sonhos.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Vários astros estão favorecendo seus relacionamentos nesta fase e você tem mais é que aproveitar. No trabalho, valorize as parcerias e procure somar forças com os colegas para alcançar as metas em comum. Você poderá contar com o apoio de amigos para tudo que precisar e pode aprender muito em uma sociedade com alguém mais experiente. Há risco de se aborrecer com alguém da turma à noite ou pode confundir sentimentos e desejos – dê tempo ao tempo. A vida a dois recebe ótimos estímulos. A relação vai ganhar mais estabilidade, harmonia e romantismo.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Seu signo dá o exemplo quando o assunto é trabalho e os astros indicam que você estará ainda mais dedicada e focada nesta fase. Além de cumprir seus compromissos com toda seriedade e disciplina, você estará muito atenciosa e prestativa com os colegas, disposta a ajudar, dividir tarefas e orientar seus parceiros. Fique atenta e crie as oportunidades para brilhar e crescer no emprego. Pode pintar uma boa química com alguém que está sempre por perto e o clima será de muito romance. Na união, não deixe uma insegurança ou divergência abalar a relação. Lutem juntos pelos objetivos em comum.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Com Vênus e Saturno no seu paraíso astral, a sua sorte vai brilhar muito e você vai sentir que tudo fluirá bem. Diplomática por natureza, você vai se entender muito bem com todo mundo e pode fazer parcerias ou sociedades de grande valor. Terá facilidade e muita vontade de aprender, o que pode ajudá-la a evoluir na profissão. Inspire-se em pessoas sábias e bem-sucedidas. Vênus também acentua o seu charme e indica fortes emoções na vida amorosa. Pode iniciar novas paqueras ou transformar um namoro recente em compromisso da noite para o dia. A dois, união e companheirismo serão ainda maios intensos.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

A Lua pode deixar suas emoções mais intensas hoje, por isso, procure controlar suas reações. O apoio da família será fundamental para restabelecer sua segurança em momentos de mudanças e instabilidades. No trabalho, explore a sua experiência para se destacar e batalhe para conquistar mais estabilidade no emprego. As coisas vão deslanchar muito bem para quem trabalha em casa ou com parentes. A Lua amplia sua sensualidade, o que promete animar as paqueras e a vida a dois. No romance, valorize os momentos de privacidade, relembre bons momentos e aposte em programas bem românticos.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Parcerias e sociedade de trabalho recebem bons estímulos e você deve investir na troca de ideias, pois isso vai trazer propostas e projetos muito criativos. Explore sua boa lábia para fazer negócios, atrair clientes e divulgar seus serviços. Você estará muito convincente e fará bons acordos. No campo sentimental, se você está livre, é um ótimo momento para cutucar seus contatinhos. A paquera está no ar e com boas chances de iniciar um namoro. Para quem já vive um romance, Lua e Vênus prometem ótima sintonia, enquanto Júpiter incendeia os desejos e a sedução. Não deixe a família interferir, ok?

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

O desejo de ganhar dinheiro e garantir mais estabilidade para sua vida será um grande estímulo para você mergulhar nas tarefas e mostrar mais produtividade no trabalho. Você também pode querer arranjar um bico ou um segundo emprego para aumentar seus rendimentos. Saiba que todo esforço vai valer a pena. Só não exagere: pense na sua saúde também. Boa sintonia com alguém conhecido pode estimular uma paquera e tudo indica que você vai sentir firmeza para investir. A vida a dois também está estável, com boa harmonia em família. Só cuidado com mal-entendidos e divergências à noite.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Com a Lua no paraíso astral, você vai esbanjar entusiasmo e criatividade. Vai se dar bem com todo mundo e poderá contar com a sorte em tudo que fizer. Vai encarar o trabalho com seriedade, ao mesmo tempo em que terá muito prazer em ajudar os colegas quando puder. Use e abuse do seu carisma e bom papo para motivar os colegas e para agradar a clientela. Na conquista, seu charme vai reinar absoluto e você pode envolver quem quiser com seus encantos. No romance, a ordem dos astros é namorar muito, investir no romantismo, na sedução e no diálogo. Nem pense em ceder ao ciúme, valeu?

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Assuntos de família terão prioridade para você. Talvez você se sinta mais responsável pelos parentes e não vai medir esforços para garantir o bem-estar em seu lar. No trabalho, procure priorizar as tarefas que você já domina e confie na sua experiência para se destacar. Vênus e Júpiter em harmonia enviam boas energias para suas finanças. Podem ajudá-la a se livrar de uma dívida ou a pensar em novas formas de ganhar dinheiro. No amor, busque alguém que traga segurança para o seu coração. A dois, bom dia para compartilhar seus sonhos e sentimentos. Só evite remoer coisas ruins do passado.

Confira as previsões anteriores para o seu signo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.