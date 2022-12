Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Taí um bom dia para você dar asas à sua curiosidade e aprender tudo o que puder, meu cristalzinho! Inteligência, agilidade mental e vontade de aprimorar seus conhecimentos serão seus trunfos. Pode ampliar seus horizontes através de viagens, crenças, estudos e se dar bem ao abraçar novas atividades, inclusive no trabalho. Terá um tino afiado para realizar transações financeiras, mas não marque touca na parte da tarde, quando os riscos de enganos, mal-entendidos e confusões ficam maiores. No lado amoroso, as coisas vão esquentar com o love e sua capacidade de sedução estará tinindo. Vênus garante sucesso absoluto nos contatinhos e revela que uma conquista gloriosa pode rolar antes do Natal – vai com tudo!

Touro (de 21/4 a 20/5)

Quintou e você está como, bebê? Esbanjando garra e força de vontade para ir atrás dos seus interesses, principalmente os financeiros. Seu instinto para negociar fica no modo turbo e você pode sair no lucro – siga sua intuição. Porém, pode ser que precise de mais silêncio e tranquilidade para se concentrar no serviço e desenvolver suas tarefas sem que nada atrapalhe. Na vida social, altos e baixos vão rolar à tarde e você pode se estranhar com gente que considera amiga. Na saúde, bom período para mudar hábitos que afetam seu bem-estar. No romance, você e o mozão estarão em plena sintonia: um ajudará o outro. Na paquera, pode se interessar por alguém próximo, em quem não tinha prestado atenção ainda.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Contando os dias e as horas para o Natal, geminiangel? Motivos para se animar não faltam e hoje você pode agilizar tudo o que precisa. Suas relações pessoais e profissionais recebem proteção da Lua e vai ser fácil se entrosar bem com quem convive e trabalha. Dicas e conselhos de gente mais vivida e experiente podem ser úteis para resolver assuntos importantes. Se está aguardando confirmação ou efetivação no emprego, pode ter boas novas sobre contrato. Mas ligue o radarzinho no período da tarde e não confie apenas em promessas vagas. Para se garantir, convém definir tudo tim-tim por tim-tim e colocar o preto no branco. No amor, lance recente pode evoluir rapidamente para namoro. União firme e forte com o xodó.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

O seu foco se volta para o trabalho e você vai mostrar grande habilidade para se relacionar com colegas, chefes e clientes. Os astros garantem alta produtividade e não vai faltar pique para cumprir metas e responsabilidades. Você também estimulará a cooperação no serviço e pode semear boas amizades, além de contar com mais popularidade. Já à tarde, distrações e frustrações podem rolar e a saúde vai pedir mais atenção: tire um tempo para recompor suas energias e priorize o que traz bem-estar. Na paixão, Vênus e Urano dão sinal verde para se acertar com aquele crush que faz você sonhar de olhos abertos. Na vida a dois, seu romantismo canceriano vem à tona e o grau de sintonia com o momozin vai aumentar.

Leão (de 22/7 a 22/8)

A Lua segue linda, leve e solta no seu paraíso, turbinando sua criatividade, seus talentos e também o seu carisma. Seu jeito leodivo, sociável e comunicativo será um chamariz para atrair companhias e você não só fará o maior sucesso nos contatos, como também vai se dar super bem com quem trabalha. As finanças ficam favorecidas e grana inesperada pode pintar, só tenha cautela para não deixar nenhum serviço inacabado à tarde, quando o astral fica meio confuso e bagacinhas em casa podem tirar seu foco. Nos assuntos do coração, sua estrela vai brilhar intensamente e o crush pode cair de amores fácil, fácil. Convites para sair vão bombar as paqueras e quem tem um love vai curtir muito chamego na relação.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Você pode ter mil coisas para resolver em casa, mas vai dar conta de tudo rapidinho, pois terá pressa para ir atrás dos seus interesses. O trabalho estará abastecido de boas vibes e as finanças também não vão decepcionar. Vênus indica ótimas chances de rechear a carteira e garantir os presentes de Natal, sobretudo se lida com produtos ou serviços ligados a beleza, estética, moda, artesanato ou artes. Só não deixe nenhum perrenguinho atrapalhar à tarde, quando mal-entendidos podem tumultuar suas relações, inclusive com o mozão – seja mais tolerante, bebê! Depois do expediente, não vão faltar diversão, descontração e convites para sair: vai com tudo porque os caminhos se abrem para ganhar o crush.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Queridos e queridas, tô vendo aqui que o jeitinho comunicativo, receptivo e sociável, uma das marcas librianas, está com tudo hoje! Isso só deve beneficiar seus contatos e você vai ser relacionar numa ótima com todos. Trabalhos de atendimento ao público, comércio e atividades que dependam de interação vão fluir numa ótima. Viagens rápidas e mudanças também estão favorecidas, só não descuide da saúde, que pode dar uma oscilada à tarde. Nos assuntos do coração, os astros prometem momentos calientes para quem divide o mesmo teto com o love. Se está na pista, pode balançar ao rever alguém que já mexeu com os seus sentimentos, mas se busca um novo amor, olhe mais à sua volta: é bem capaz de se surpreender.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Hoje você vai mostrar a garra que possui, estará com a corda toda e vai se virar nos trinta para ver a cor do dinheiro na sua mão. No trabalho, saberá aproveitar bem as oportunidades e deve sobressair em suas funções. Boas energias também comandam a vida familiar e há chance de resolver bagacinha antiga que vinha tirando o sono, seu e dos parentes próximos. À tarde, será preciso se concentrar melhor nos deveres e deixar assuntos pessoais para depois: guarde o celular e foque no serviço ou a chefia pode chiar! Na paixão, terá muita facilidade para se expressar, falar do que sente e encantar quem deseja. Vai dar match no primeiro papo com o crush e a relação com o momozin fica abastecida de harmonia.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Semana quase acabando, Natal chegando e o seu entusiasmo está nas alturas, Sagita! Hoje as estrelas mandam vibes superpositivas para os interesses financeiros e suas iniciativas terão pleno êxito. Negociações, trocas, compras e vendas prometem lucros e o momento é perfeito para faturar. Você também pode implementar mudanças importantes e fechar parcerias com gente experiente, seja na vida pessoal ou no trabalho. À tarde, pode se aborrecer com perrengues ou confusões em casa ou no serviço, mas com bom humor logo desarma qualquer atrito — leve na esportiva! No departamento amoroso e sexual, sua sensualidade vai inspirar desejos intensos. Astral envolvente no romance e conquista cheia de química.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Vênus tá on no seu signo e abre o dia em harmonia com Urano, espalhando vibes maravilindas que vão impactar diretamente seus interesses financeiros e amorosos. É hora de botar fé no seu taco e aproveitar as oportunidades para conquistar o que vem batalhando há tempos – o dinheiro virá para sua conta e o crush para os seus braços. Só fica esperto(a) porque aborrecimentos podem surgir à tarde e mexer com o seu astral. Se pintar alguma bagacinha no serviço, aposte na sua perseverança e não deixe a peteca cair. Nas relações pessoais, fofocas e desentendimentos não estão descartados, mas depois tudo se ajeita. Na união, talvez seja o momento de conversar mais sobre o futuro do relacionamento com o mozão.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Natal tá aí e você com mil coisas para resolver no trabalho, bebê? Não pense duas vezes para somar forças com os colegas, investir em parcerias e tarefas em equipe. Hoje uma mão lava a outra e duplica as chances de realizar seus objetivos, cortesia da Lua sagitariana, que também eleva sua confiança e seu otimismo. Vale a pena fazer alguns planos mais ousados para se divertir e até organizar uma viagem para curtir as celebrações junto das pessoas queridas. Mas seja prudente com a grana no período da tarde, vá devagar nas compras e evite gastos fora do orçamento. Paqueras e contatinhos ganham estímulos e você pode ter surpresas incríveis em saídas com amigos. Cumplicidade e harmonia no romance.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Se depender das estrelas, hoje você vai fazer grandes planos e o dia promete ser bem produtivo, ainda mais no trabalho. Suas competências e seus talentos ficam mais visíveis e a chefia estará de olho no seu desempenho – mostre do que é capaz, bebê! Também é um bom período para estreitar relações com pessoas influentes e experientes, pensar mais no futuro e traçar metas para o novo ano que vem aí. Só não baixe a guarda à tarde porque obstáculos podem surgir e a concorrência estará mais acirrada: não desanime nem duvide da sua capacidade. Nos assuntos do coração, seu lado sonhador vem à tona, o que choca um total de zero pessoas, né? Mas tudo indica que vai se realizar, seja com o crush, seja com o mozão.

