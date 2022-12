Após ser fechado por carreta, ônibus tomba em rodovia e deixa 4 feridos

Um ônibus de viajem com 35 passageiros, tombou na madrugada de hoje (22), na MS-040, próximo de Campo Grande. Aos policiais, a motorista relatou que foi fechado por uma carreta, quando perdeu a direção do veículo.

Conforme informações apuradas pelo site Cenário MS, quatro vítimas foram socorridas por motoristas que passavam pelo local até um quartel do Corpo de Bombeiros de Santa Rita do Pardo.O Corpo de Bombeiros e o Serviço Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e ajudaram no atendimento de outras vítimas.

O acidente aconteceu por volta de 1h, no quilômetro 83, quando o ônibus que havia partido da cidade de Corumbá, divisa da Bolívia com 35 passageiros, estava a caminho de São Paulo (SP). Ainda conformações do site, a maioria dos passageiros são de bolivianos.

Segundo relatos do motorista do veículo, que não teve ferimentos, alegou que foi fechado por uma carreta, quando perdeu o controle da direção e tombou na rodovia.

Foram acionados três viaturas do SAMU para conduzir as vítimas para os hospitais mais próximo do local do acidente. Uma mulher precisou ser encaminhada para Santa Casa de Campo Grande, onde recebeu atendimentos mais precisos por conta dos ferimentos.

Dentro do veículo, havia crianças de 4 e 7 anos que também ficaram feridos e receberam os primeiros socorros no local e depois foram levados até o Hospital do Perpétuo Socorro de Santa Rita do Pardo. As crianças não correm risco de morte.

Outro ônibus de uma empresa de turismo esteve no local e levou os demais passageiros até Campo Grande.

