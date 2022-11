Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Hoje, investir nos estudos, iniciar um curso ou trabalhar em equipe são opções para você se destacar sem fazer muito esforço. A vontade de sair da rotina e tentar algo novo em casa também tem tudo para crescer. Se tiver a oportunidade de viajar, vá em frente. Só que nem tudo é perfeito e você precisa programar cada detalhe se quiser fugir de perrengues e imprevistos pelo caminho, bebê! Um programa com a galera também ajuda a levantar o astral e dá um chega pra lá na rotina. Se vinha sonhando com compromisso e romance sério, só dê uma chance a um contatinho se ele estiver na mesma vibe. A dois, a relação fica mais séria – e mais sólida também.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Sextou, Touro, e pode ficar mais fácil fazer alguns ajustes na rotina logo cedo, repensar a carreira e os seus planos a longo prazo. Seu signo não é lá muito fã de mudanças, mas as estrelas avisam que elas são inevitáveis. E embora possam ser mais favoráveis do que você imagina, também precisam de um pouco de tato da sua parte. Que tal fazer uma faxina em alguns relacionamentos e se afastar de amigos e pessoas que não acrescentam nada de bom à sua vida? À noite, com a Lua de mudança para Capricórnio, o romance sai ganhando se investir em algo mais divertido. Espante a mesmice! A paquera com alguém mais velho pode surpreender, mas de uma boa maneira.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Logo cedo, seu lado sociável se destaca e você pode se surpreender com algum programa de última hora ou um convite para sair com a galera. Se der pra fazer uma viagem, com o mozão ou a sós mesmo, se jogue sem pensar duas vezes! Mas, primeiro, cuide das suas obrigações, tá? Nem tudo é festa e a sua falta de foco pode gerar críticas e cobranças no serviço. Não baixe a guarda, ein? À noite, a Lua entra em Capricórnio e promete algumas reviravoltas e surpresas, inclusive nos assuntos do coração. Há boas chances de se destacar na paquera, especialmente se usar sua sensualidade para ampliar seus contatinhos. Fuja das brigas com o mozão e tente manter a harmonia no romance.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

A sexta começa agitada e o serviço pode exigir um esforço extra para colocar tudo em dia. Só evite prometer mais do que consegue entregar, caso contrário, pode receber cobranças. Concentre-se no que precisa fazer e não deixe os cuidados com a saúde em segundo plano. Se acha que anda se sobrecarregando nos últimos tempos, fazer uma pausa e se cuidar é o melhor caminho. A boa notícia é que a Lua brilha em Capricórnio à noite e promete good vibes para o romance. Um lance recente pode se firmar e surpreender seu coração! Tanto a paquera quanto a vida a dois estão protegidas e prometem fortes emoções, mas da melhor maneira possível.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Você vai fechar a semana com o pé direito, Leão, mesmo com um ou outro desafio pela frente. Seu charme e encanto pessoal estarão a todo vapor e podem ajudar a conhecer gente nova, fazer contatos interessantes no trabalho e até se divertir com amigos nos momentos de folga. Mas se tiver que resolver algum pepino, não enrole. É que o astral vai pesar em alguns momentos e talvez nem tudo corra da maneira que gostaria. Na conquista, seu charme vai dar um show e será difícil alguém resistir aos seus encantos. Mas não demora pra se aproximar do crush! Pode pintar briga com o mozão, mas não deixe que isso escale pra algo sério. A saúde pede atenção à noite.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Sextou, bebê, mas talvez seja preciso reservar um tempinho para cuidar das tarefas domésticas ou de assuntos que envolvem a família logo cedo. Botar as mãos na massa e fazer alguns sacrifícios faz parte, mas não deixe isso atrapalhar a sua dedicação ao serviço, tá? Pode pintar discussão ou briga em casa envolvendo o mozão – ou vice-versa. O ciúmes também pode pesar e, se não pegar mais leve, vai acabar arrumando confusão com o par. À noite, a Lua brilha em seu paraíso astral e manda avisar que um passeio ou programa divertido pode animar seu coração. Tem cheirinho de romance no ar! Você pode se derreter com uma declaração de amor se tem compromisso.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Você começa a sexta com muita disposição para conversar e trocar ideias com todo mundo, inclusive no trabalho. As estrelas também prometem ótimas oportunidades de paquera logo cedo. Mas é bom agarrar qualquer oportunidade de flertar porque o astral vai ficar mais complicado depois, tá? No trabalho, a falta de atenção pode trazer problemas. Não se distraia com qualquer coisinha nem fique de papo durante o expediente porque vai dar ruim para o seu lado. À noite, sua atenção tende a se concentrar em casa e pode até conquistar algo importante para o lar. Tem compromisso? Cuidado para não se tornar possessiva demais e sufocar o mozão sem motivos.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Aproveite a sexta pra colocar as contas em ordem, planejar os gastos de casa, deixar tudo do seu jeito e até reparar as relações com alguns colegas de trabalho que andavam meio afastados. As estrelas garantem boas energias em quase tudo o que envolva dinheiro. Mas cautela nunca é demais com os gastos e, se não tiver cuidado, vai ter chuva de boleto logo, logo no seu caminho. Bate na madeira! O ciúmes também se destaca e pode se transformar em um problema, meu cristalzinho. Ainda bem que a Lua entra em Capricórnio à noite e avisa que um bate-papo descontraído pode fazer maravilhas tanto na paquera quanto para voltar às boas com o mozão.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Vai sobrar disposição para cuidar dos próprios interesses nesta sexta, meu bem, mas talvez você se divirta mais se tiver a chance de fazer um passeio ou viagem rápida. No trabalho, se jogue de cabeça e confie em seus instintos para encontrar novas oportunidades de encher o bolso. As finanças contam com um reforço dos astros à noite e você vai sair ganhando se pegar leve nos gastos, bebê. E falando em pegar leve, exercite seu bom-senso para não embarcar em brigas com os familiares à tarde. Se tem alguns contatinhos em vista, não fique enrolando para se aproximar e jogar seu charme! A vida amorosa fica meio parada à noite, mas tudo se ajeita aos poucos.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Você estará mais retraído do que o normal, Caprica, e vai buscar paz e sossego nesta sexta. Ainda assim, ligue suas antes para descobrir a melhor maneira de lidar com os negócios, farejar oportunidade lucrativa e dar conta das obrigações do dia a dia, por mais chatinhas que elas sejam. Só um conselho: suas chances de sucesso aumentam se fechar a boca e não comentar sobre os seus planos com qualquer um porque tá cheio de falsiane por aí. Atenção com um caso proibido para não se decepcionar, tá? A Lua entra em seu signo à noite e vai sobrar charme para encantar todo mundo, inclusive o mozão. Se tá na pista, olhe ao redor e chegue junto do crush!

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Tudo que você vai querer hoje é se divertir na companhia das pessoas próximas, especialmente os amigos. Mas pode ter que lidar com a rotina do dia a dia, por isso, use e abuse da sua criatividade para não se entediar no serviço. Só um conselho: a vida profissional pede cuidados e se pintar a chance de negócios que parecem lucrativos, redobre o cuidado para não dar um passo maior do que a perna. Empréstimo ou negócio com um amigo pode ser a maior furada – repense antes de embarcar. As redes sociais podem ter um papel importante na conquista, mas o astral à noite não será dos melhores. Há sinal de sintonia com o mozão, mas não baixe a guarda mais tarde.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

As estrelas avisam que vai se sair melhor se ficar na sua e não comentar com todo mundo sobre os planos e tarefas que estão na sua lista. Tente encontrar um meio-termo entre trabalho e família porque vão surgir cobranças logo cedo. Aposte na diplomacia para não bater de frente com a chefia e acabar com problemas. À noite, a Lua envia excelentes energias para você curtir os amigos ou simplesmente descobrir novos passatempos e interesses. Se está sonhando com um novo amor, dê uma chance a alguém que conheceu através de um amigo. O romance fica mais animado se tiverem a oportunidade de dar uma volta e respirar novos ares.

previsões anteriores para o seu signo. Confia aspara o seu signo.