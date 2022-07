Homem tem perna amputada após ter sido arremessado de motocicleta

Um casal ficou gravemente ferido após colisão entre moto e caminhonete na manhã de hoje (7) na Avenida Duque de Caxias, na região Oeste de Campo Grande. O condutor da moto de 52 anos, foi internado no Hospital da Santa Casa com trauma torácico e amputação traumática na perna esquerda.

Já a mulher que também estava na motocicleta, também de 52 anos, foi socorrido com politrauma e Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) grave. A situação foi avaliada pelas equipes de Neurocirurgia e Ortopedia, internada para tratamento de fratura coluna torácica.

Agora, ela guarda programação cirúrgica para correção de fratura de braço esquerdo. O impacto da batida arremessou as vítimas que estavam na moto por cerca de 50 metros do local do acidente.

A colisão aconteceu próximo a um cruzamento entre a Avenida Duque de Caxias com a rua Manoel Ferreira, no Jardim Imá. Ainda não se tem informações sobre a dinâmica do acidente no local.