Criança conta na delegacia que foi abusada pelo padrasto nos últimos três anos na Capital

A DEPCA atendeu nesta quinta-feira (7), a denúncia de um suposto estupro de vulnerável contra uma menina, de 13 anos, cometida supostamente pelo padrasto da vítima, de 23, suspeito de abusar da criança nos últimos 3 anos em uma residência do Bairro Jardim Tarumã, em Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, a criança relatou que quando a mãe saia para trabalhar, ela ficava um tempo sozinho com o suspeito, momento em que ele se aproveitava para tocá-la.

Conforme o relato da vítima no setor psicossocial da delegacia, o padrasto ia para perto de sua cama e ficava acariciando seu corpo e suas partes íntimas. E que a última vez em que foi abusada foi há algumas semanas.

Além disso, a garota contou que tem um primo que mora no mesmo endereço, na casa da frente. Que há um ano atrás, após serem flagrados se agarrando pela mãe, a menina havia contado pela primeira vez que sofria abusos por parte do padrasto.

Na época, a mãe da menina chegou a separar-se do padrasto, mas depois reataram. Porém, depois de hoje, a mãe da vítima garantiu que separou-se do suposto abusador e que já trocou de casa. Ela e sua filha foram morar com o avô e um exame sexológico foi requisitado pela polícia.

Com informações do repórter Willian Leite