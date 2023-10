Homem morre em confronto policial após roubo de veículo na Capital

Um homem morreu na madrugada de hoje (14), após roubar um veículo e entrar em confronto policial, na região do Portal Caiobá, em Campo Grande. A vítima ainda foi socorrida pelos militares até o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Conforme informações da ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas após receberem dados sobre roubo de um motorista de aplicativo. Os policiais foram até o bairro Portal Caiobá, onde encontraram o assaltante e houve confronto policial.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o homem chegou a ser atingido por tiros durante o confronto policial e foi encaminhado para Santa Casa de Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos, morrendo na unidade de saúde.

Equipes da Polícia Civil e da perícia técnica foram acionados no local. O caso será registrado pela Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como homicídio, onde será investigado.

