Segundo cineasta, salas comerciais em shopping foram responsáveis pelo fechamento do Cine Campo Grande

A série de reportagens especiais desenvolvida pelo jornal O Estado sobre prédios que marcaram a história de Campo Grande e atualmente se encontram fechados continua. Nesta edição, a equipe visitou o prédio onde funcionou o antigo Cine Campo Grande, localizado na rua 15 de Novembro. Criado no final da década de 80, o Cine Campo Grande fechou as portas em 2012, deixando saudades para quem desfrutou de bons filmes naquela época.

Em entrevista ao jornal O Estado, a cineasta Marineti Pinheiro relembrou como foi o processo do fechamento da unidade, que marcou a vida de gerações que tiveram um de seus primeiros contatos com o mundo do cinema ali. “Os cinenas de ruas daquela época fecharam por conta das salas comerciais em shoppings, um fenômeno que aconteceu em todo o mundo”, lamentou.

Outro ponto importante e sinalizado por Marineti como um dos motivos que contruibuiram para o encerramento das atividades do Cine Campo Grande foi a mudança tecnológica, que provocou uma mudança nos hábitos e na forma de se apreciar filmes. “Também tivemos uma mudança de consumo dos filmes, com as TVs, VHS, DVD, passou atualmente para os streamings”, destaca.

A jornalista, produtora cultural e audiovisual, Marineti Pinheiro publicou o livro “Salas de Sonhos – História dos Cinemas de Campo Grande”, pela Editora UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) em 2008 “Considerada uma sala popular, o Cine Campo Grande é bem frequentado por três motivos. Primeiro: acesso facilitado, pois está localizado na área central da cidade. Segundo: exibe filmes que estão na lista dos blockbusters. Por último, pelo baixo preço dos ingressos. O Cinemark, espaço de exibição cinematográfica mais frequentado em Campo Grande, foi inaugurado em novembro de 1999. É um multiplex que oferece várias opções da cinematografia mundial em salas confortáveis”, contou, em trecho do livro.

Após anos fechado, o Sesc (Serviço Social do Comércio de Mato Grosso do Sul) anunciou em 2013 que era o mais novo proprietário do Cine Campo Grande. Além disso, informou que o espaço passaria por uma reforma, para que as suas salas fossem utilizadas para atividades culturais. Contudo, durante visita da equipe, foi possível observar que o imóvel continua abandonado e sem energia elétrica. Questionado, o Sesc afirma que local passa por reforma.

Conforme o projeto anunciado em 2022, o espaço que antes recebeu os campo-grandenses para a exibição de filmes dará vida a um teatro multiconfiguracional, capaz de abrigar espetáculos teatrais, de música, dança e cinema. A capacidade será para cerca de 200 pessoas.

Além disso, a expectativa é que o novo espaço abrigue uma biblioteca com ambiente para leitura, salas com acústica para realização de aulas de música e coral, bem como um hall disponível para viabilização de eventos e uma cafeteria, a fim de atender o público visitante.

INCÊNDIO

Em 2017, o local foi palco de um incêndio. Apesar do fogo, a estrutura do edifício não ficou comprometida.

Na época, o Corpo de Bombeiros foi acionado e precisou usar dois mil litros de água para conter as chamas.

