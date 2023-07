Homem é preso pela Polícia Federal por exploração sexual infantil

Uma pessoa foi presa na manhã de hoje (4), durante uma operação da Polícia Federal, denominada ‘Omopotî Haguã’, contra a exploração sexual infantil. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Campo Grande no início da manhã de hoje.

O suspeito foi preso em flagrante por armazenar pornografia infantil. A ação foi em cumprimento de um mandado de busca e apreensão e um de prisão preventiva, realizada pela Polícia Federal.

Até o momento não foi repassado os materiais apreendidos na residência do homem, nem quantos mandados de prisão foram cumpridos.

Segundo a PF, os materiais apreendidos na operação, serão analisados com o intuito de identificar mais vítimas e fornecer apoio necessários aos familiares.

