Voluntariado entrega 5,5 toneladas de agasalhos para comunidades carentes em bairros de Campo Grande

Desde 2006, Campanha do Agasalho conta com a mobilização de colaboradores voluntários na arrecadação de doações

Cerca de 5,5 toneladas de agasalhos foram entregues nesse fim de semana em uma ação realizada pela Águas Guariroba, através do Programa Voluntariado. Os agasalhos foram arrecadados na mobilização para a Campanha do Agasalho 2023, com a participação dos colaboradores de todos os setores da concessionária.

Desde 2006, a Campanha do Agasalho da concessionária conta com a participação dos colaboradores na mobilização para a entrega de agasalhos nas comunidades vulneráveis de Campo Grande. A entrega foi realizada em parceria com associações de moradores de bairros de Campo Grande e distribuídas para famílias carentes da região. Este ano, o ponto de partida das doações foi no bairro Santa Mônica, na Aldeia Novo Dia. De lá, os colaboradores se dividiram em equipes, seguindo para os demais bairros de Campo Grande. As doações passaram pelos bairros: São Conrado, Pioneiros, Tijuca, Aero Rancho, Guaicurus, Moreninhas, Tiradentes, Noroeste, Vila Nasser e Center Park.

“Este trabalho que fazemos é resultado do Voluntariado e que reflete o compromisso que a concessionária passa para o colaborador e que a empresa tem de estar junto com as comunidades mais carentes. Iniciamos as nossas entregas na aldeia Novo Dia e fazendo um papel de estar próximo com todo o nosso voluntariado”, explica Themis de Oliveira, diretor-presidente da Águas Guariroba.

A organização da Campanha do Agasalho começou logo pela manhã do último sábado (1), com concentração na sede administrativa da concessionária. Os colaboradores voluntários carregaram os veículos com os agasalhos e de lá seguiram para os pontos estratégicos de entrega das doações.

“Eu cresci participando de projetos socais e estar aqui contribuindo para a Campanha do Agasalho novamente é muito gratificante, principalmente em estar dedicada a levar amor e conforto para quem precisa” contou Clarissa Rodrigues Colen, atendente de call center.

Já na região do Santa Mônica, na aldeia urbana Novo Dia, ponto de partida das doações, o líder comunitário e cacique, Josivaldo Delfino, destacou a parceria com a Águas Guariroba na Campanha do Agasalho deste ano.

“É uma alegria imensa de estar recebendo essas doações que nossa comunidade recebeu pela campanha promovida pela Águas Guariroba. Foi algo inédito. Nós indígenas temos famílias carentes e que precisam dessas doações e agradecemos demais a concessionária de nos receber de portas abertas.”, comemorou o cacique.

Na região do Caiobá, a presidente do Clube de Mães da região, Iracilda de Fátima benitez, também comemorou a chegada das doações.

“Fico muito feliz em trabalhar 18 anos ajudando o próximo e grata por essa parceria maravilhosa. O Caiobá é um bairro de pessoas muito carentes e nós também ajudamos os bairros no entorno como Danubio Azul e Girassóis. Estamos sempre nos empenhando para ajudar as pessoas carentes que também precisam mais do que eu. Tenho certeza de que a concessionária também tem esta visão em ajudar as comunidades carentes.”, disse Iracilda.