Homem é preso após estuprar, perseguir e ameaçar criança de 11 anos

A Polícia Civil de Caarapó, com apoio da Polícia Civil de Juti, prendeu, no último sábado (24), um homem de 36 anos, que, após praticar estupros contra uma criança de 11 anos, passou a persegui-la na tentativa de continuar os abusos sexuais e fazer com que a menor, por medo, não o denunciasse.

Na manhã de sábado, a mãe adotiva da vítima compareceu na Delegacia de Caarapó denunciando o crime sofrido pela criança, pela primeira vez, quando tinha apenas oito anos, e que, agora aos 11 anos, teria voltado a ser vítima dos abusos sexuais praticados pelo mesmo indivíduo.

Conforme a polícia, em 2024, homem passou a perseguir e a praticar novos abusos sexuais contra criança, em seu veículo, em ocasiões em que ela estava sozinha pelas ruas da cidade. O agressor também passou a vigiar a vítima na tentativa de evitar que ela o denunciasse, falando sobre o abuso sofrido, inclusive pelas redes sociais, com o envio de mensagens ameaçadoras.

Ainda na manhã de sábado, o autor foi localizado e preso na cidade de Juti, e encaminhado à Delegacia de Caarapó, onde foi formalizado o flagrante pelo delito de perseguição e teve sua prisão preventiva decretada pelos delitos de estupro de vulnerável e perseguição a pedido da policial. Neste momento, a criança está em segurança e o agressor à disposição da justiça.

