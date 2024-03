Funcionária de Fast Food registra boletim de ocorrência contra supervisor

Uma mulher de 25 anos, funcionária de uma lanchonete fast food localizada no Centro de Campo Grande registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) após afirmar ter sido vítima de ofensas e intimidação por parte do supervisor do estabelecimento. O caso, enquadrado como “intimidação sistemática”, está sob investigação da Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher foi chamada de “caixa d’água” e “código de barras” pelo supervisor, que teria incluído esses apelidos juntamente com o nome dela em uma postagem nas redes sociais. A funcionária relatou que se sentiu profundamente ofendida pelos termos utilizados, sem especificar à polícia o contexto exato dos apelidos.

Em entrevista a um jornal da Capital, o supervisor mencionado no boletim de ocorrência para alegou que as referências não passaram de brincadeiras e tentou justificar o uso dos apelidos. O termo “caixa d’água” era uma forma de descrever o comportamento da funcionária durante os períodos de movimento intenso. Ele argumentou que a denunciante se ausentava para beber água, deixando a equipe sobrecarregada, o que resultava em trabalho dobrado para os demais colaboradores.

Quanto ao apelido “código de barras”, o supervisor afirmou que se originou de uma situação em que a funcionária reclamou do seu bigode, alegando que não era permitido pelos padrões de higiene do estabelecimento. Em resposta, ele teria brincado, sugerindo que ela cuidasse do “código de barras”.

A Polícia Civil está agora encarregada de investigar a denúncia e determinar se houve, de fato, uma intimidação sistemática no ambiente de trabalho.

