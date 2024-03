Polícia Civil e Energisa realizam operação contra furto de energia no interior do Estado

Nesta terça-feira (12), a Delegacia de Polícia Civil de Amambai, com apoio da Energisa e das Perícias Criminal e Papiloscópica, realizou uma operação no combate de fraudes em medidores de energia nas residências e estabelecimentos comerciais do município.

A ação teve início após informações preliminares fornecidas pela concessionária de energia elétrica, posteriormente foram identificadas irregularidades. Consequentemente, quatro indivíduos, incluindo proprietários de estabelecimentos comerciais, foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil local, onde serão autuados pelos crimes de furto mediante fraude e estelionato.

A Polícia Civil alerta que o furto de energia, popularmente conhecido como “gato”, é um crime grave que pode resultar em perigo à vida devido às manipulações nos medidores elétricos. Além disso, o “gato” pode sobrecarregar as redes de energia, prejudicando a qualidade dos serviços prestados à comunidade.

De acordo com o coordenador de medição e combate às perdas da Energisa, Alex Almeida Leite: “Essas ações visam garantir a segurança e a equidade no fornecimento de energia para todos os nossos clientes. Juntos (Energisa e Polícia Civil), estamos trabalhando para combater práticas ilegais e garantir que a energia seja utilizada de forma responsável e justa. As ações conjuntas estão sendo realizadas em diversas cidades de Mato Grosso do Sul, independentemente do número de habitantes. É importante ressaltar que a Energisa realiza inspeções de rotina de combate ao furto de energia elétrica”, explicou.

