Homem é assassinado enquanto bebia cerveja em bar do Nova Lima

José Rubens Outo, 53, foi executado a tiros enquanto tomava cerveja na tarde de sexta-feira (11) em um bar localizado na Rua Cândido Garcia de Lima, no Bairro Nova Lima, região norte de Campo Grande. A vítima foi atingida por quatro tiros e morreu no local.

De acordo com testemunhas, a vítima chegou ao local em uma caminhonete e, no momento em que bebia uma cerveja, o autor chegou em uma motocicleta preta. Com o capacete de viseira escura e fechado, o motociclista sacou uma arma e efetuou disparos em direção à vítima.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou o óbito. O criminoso fugiu logo após o homicídio. O caso foi registrado como homicídio simples na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

(Com Itamar Buzzatta)