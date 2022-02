Campo Grande tem 15 plantões de vacinação contra a COVID-19 neste sábado

Neste sábado (12), a Prefeitura de Campo Grande realiza plantão de vacinação contra a Covid-19. Haverá aplicação da primeira a quarta dose em 15 unidades de saúde espalhadas pelas sete regiões urbanas e distritos do Município e no “Busão da Vacina”, que estará no Jardim Tarumã.

Conforme calendário estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a quarta dose está sendo ampliada para trabalhadores da saúde de 45 anos ou mais e idosos com 65 anos ou mais que tenham tomado a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 até o dia 12 de outubro. A quarta dose também está liberada para pessoas com alto grau de imunussupressão que tenham tomado a terceira dose há pelo menos quatro meses.

A vacinação segue com a primeira dose disponível para todas a pessoas com 12 anos ou mais e também para crianças de 5 a 11 anos. Quem tomou a vacina Astrazeneca-Oxford-Fiocruz até o dia 12 de dezembro deverá procurar um dos pontos de imunização, assim como quem foi vacinado com Coronavac-Sinovac-Butantan até dia 19 de janeiro ou Comirnaty-Pfizer até 20 do mesmo mês, para receber a segunda dose.

A terceira dose também está disponível para toda a população com 18 anos ou mais e que tomou as duas doses da vacina até o dia 13 de outubro ou que tenha tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias e tenha algum imunocomprometimento grave. O reforço está disponível para quem foi vacinado com a dose da Janssen até 13 de outubro.

Vacinação infantil

Seleta – 7h30 às 17h; Unidades de saúde – 7h30 às 17h

Vacinação de adultos e adolescentes

Drive-thru Albano Franco– 7h30 às 17h; Seleta – 7h30 às 17h; Busão da Vacina – 8h às 16h; E.M Profa Gonçalina Faustina Oliveira; Rua Delamare, 42 – Tarumã; Unidades de saúde – 7h30 às 17h