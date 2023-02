Homem diz que matou ex para ficar com a casa e já havia tentado enforcá-la

A Polícia Militar deu mais detalhes sobre o crime de feminicídio ocorrido no último sábado (4), em Ivinhema, a 280 quilômetros de Campo Grande, que acabou com a morte de Iva de Souza, de 48 anos. O suspeito, ex-marido da vítima, de 33 anos, foi preso em flagrante.

De acordo com informações, ele já havia tentado matar a vítima asfixiada, em setembro de 2022, onde foi preso por lesão corporal dolosa. Na época, a vítima disse a polícia que os dois começaram uma discussão e o ex tentou asfixiá-la e deu socos em sua cabeça. Ela foi encaminhada ao hospital e medicada e o suspeito disse que a agrediu pois ela estaria descontrolada.

No caso de sábado (4), segundo informações do portal Dourados News, a PM foi acionada pelo autor, que inicialmente disse que chegou na residência da ex-esposa e a encontrado caída, e que no local havia muito sangue.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a mulher sendo que ao chegar no local, foram recebidos pelo autor. A PM encontrou a vítima caída no chão do quarto sem vida e o autor com um ferimento no braço esquerdo, causado por um objeto cortante.

Ainda no quarto foi localizado um ferro de passar roupa quebrado e estilhaços de garrafa junto ao corpo. Em conversa com autor, o mesmo relatou que havia chegado na residência e encontrado a ex-mulher já morta, perguntado sobre seu ferimento, ele relatou que se envolveu em briga com uma pessoa que estava armada com uma faca num bar próximo ao local do fato.

Como parte da investigação, a equipe policia foi até o bar que o autor disse ter se machucado, mas obteve a informação que não havia acontecido nenhuma desavença no horário informado. Durante, interrogatório, o homem entrou em contradição, e após ser enviado ao Hospital Municipal devido aos ferimentos, confessou a autoria do crime.

Segundo depoimento, ele cometeu o crime porque queria a casa onde a vítima estava morando, para que ele pudesse residir no local com a atual esposa; ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema.

Feminicídio

Feminicídio é o assassinato de mulheres por questões de gênero; ou seja, quando a vítima é mulher e quando o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Em 2015, o governo federal sancionou a Lei 13.104 conhecida como Lei do Feminicídio, que torna o assassinato de mulheres por questões de gênero como um crime hediondo, porém em 2021, o Estado foi o terceiro do país com mais vítimas de feminicídio, tendo registrado 35 vitímas, segundo dados do FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança Pública).

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

