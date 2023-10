Confira a Coluna “Conectado”

Dourados

Performance negativa em pesquisa de fórum interno realizada em todo o Estado por partido governista, acendeu alerta sobre a reeleição do candidato do PP, em Dourados, o atual prefeito Alan Guedes. A situação poderá culminar numa aliança e aproximação entre o partido que já administrou a cidade, o PT e o partido do governo, o PSDB.

A aliança que estaria sendo traçada a sete chaves tem como pré-acordo o nome que estiver melhor colocado no fechamento das negociações, sendo pré-candidato do PSDB ou o do PT, formando o cabeça de chapa e o vice, aquele que estiver melhor colocado nas pesquisas. Geraldo Resende (PSDB-MS), Lia Nogueira (PSDB-MS), Tiago Botelho (PT) e Elias Ishy seriam os nomes que reúnem mais condições de fazer vingar o projeto.

Os amigos e admiradores do poeta Emmanuel Marinho têm mais uma oportunidade de colaborar com seu tratamento de saúde. É que o deputado estadual Pedro Kemp lançou, nessa semana, seu quarto livro, o “Cartas de Indignação”, com a renda sendo totalmente revertida para o tratamento do poeta.

O livro utiliza do gênero literário de cartas, em que o autor fala de realidades que acontecem todos os dias em nosso país e que não têm a ver apenas com dramas pessoais, mas com problemas conjuntos da sociedade.

Ele começa cada carta abordando casos de discriminação e violências que aconteceram com pessoas específicas, com nomes e endereços, mas que remetem a situações vivenciadas por muitas outras no país e no mundo e, por isso, passa a desenvolver uma reflexão mais detida sobre esses casos, buscando provocar, nos leitores, sentimentos de indignação e respostas de reprovação e de enfrentamento às injustiças dos dias atuais.

O valor do livro é 40 reais, valendo duplamente a sua aquisição, tanto pela leitura quanto pela colaboração na recuperação do poeta Emmanuel Marinho. Vamos colaborar!

“Que tal gente fazer uma aberturazinha para a linha branca, outra vez? Facilitar a compra de geladeira, televisão, máquina de lavar roupa”. Depois do programa de redução de preços dos carros, Lula indicou que o próximo alvo devem ser os eletrodomésticos.

A sugestão já foi feita ao vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, e reforçada à ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e ao presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. Questionada, Simone pediu “calma”, negou que o assunto esteja em estudo.

…Enquanto isso, a aprovação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, subiu 39 pontos, de maio para julho, chegando a 65%. Os números são da pesquisa Genial/Quaest, realizada

entre 6 a 10 de julho, com 94 gestores, economistas, analistas e tomadores de decisão das principais casas de investimento de São Paulo e Rio de Janeiro.

Em março, a aprovação de Haddad era de apenas 10%. O bom desempenho do time de Haddad refletiu na percepção do mercado em relação ao governo Lula. Em maio, a avaliação negativa da gestão era de 86%. Em julho, recuou para 44%. Quanto à reforma tributária, 66% dos entrevistados acreditam que as mudanças aumentarão o bem-estar das pessoas.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), entrou com uma ação na Justiça para remoção de 42 vídeos do canal ICL Notícias, no YouTube. Os vídeos são sobre denúncias de corrupção envolvendo seu ex-assessor, Luciano Cavalcante e uma entrevista com sua ex-mulher, Jullyene Lira, que o acusa de violência doméstica e uso de laranjas, veiculada pela Agência Pública, que também está sendo processada.

A ação pede indenização de R$ 300 mil e desmonetização do canal por 90 dias. O juiz negou a retirada imediata dos vídeos. O mérito da ação ainda será julgado. O ICL Notícias afirma que há uma tentativa de censura. (Carta Capital e Agência Pública)

Já o juiz José Carlos Machado Júnior, da 3ª Vara Federal Cível de Belo Horizonte, ordenou a remoção dos conteúdos no YouTube e no Instagram em que o pastor André Valadão sugere a fiéis que “matem pessoas LGBTs”.

O magistrado considerou que as falas “excederam limites da liberdade de expressão e de crença”. As duas plataformas têm cinco dias para excluírem a pregação, sob pena de multa diária de R$ 1 mil. A decisão atende a pedido do Ministério Público Federal.

Um relatório da ONU revela que 21,1 milhões de brasileiros, ou 9,9% da população, passaram por situação de insegurança alimentar grave, ou seja, ficaram sem comida por um ou mais dias entre 2020 e 2022. Outros 70,3 milhões, cerca de um terço do país, estavam na categoria de insegurança alimentar moderada ou grave, quando não se tem certeza de conseguir comida, reduzindo o consumo.

Além disso, 10,1 milhões passavam por subalimentação crônica, nível mais extremo de insegurança alimentar. Nessa fase, a situação da fome é duradoura e causa dor ou desconforto, porque a alimentação não oferece energia suficiente para o bem-estar físico.

