TRF3 inaugura 2ª Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal de Campo Grande

Com a presença da presidente Marisa Santos e do governador Eduardo Riedel, evento ocorre às 10 horas, no Auditório do Bioparque Pantanal

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) realiza, na próxima terça-feira, 18 de julho, às 10 horas, solenidade de inauguração da 2ª Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.

O evento ocorrerá no Auditório do Bioparque Pantanal e contará com a participação da presidente da corte, desembargadora federal Marisa Santos, da coordenadora dos Juizados Especiais Federais da 3ª Região, desembargadora federal Daldice Santana e da diretora do Foro da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso do Sul, juíza federal Monique Marchioli Leite.

O governador do estado, Eduardo Riedel, também estará presente e irá proferir a palestra “Os impactos da Rota Bioceânica no Estado de Mato Grosso do Sul”.

A nova unidade judiciária foi criada pelo provimento CJF3R nº70/2023, que alterou a competência e remanejou a 11ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo para a Subseção de Campo Grande. A 2ª Vara-Gabinete foi implantada pela Portaria GACO nº 58/2023.

Histórico e composição

A Justiça Federal está presente no município desde 1980. Com a Constituição Federal de 1988, a Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul passou a integrar a 3ª Região. O Juizado Especial Federal (JEF) foi implantado em Campo Grande em setembro de 2004.

Atualmente, a Subseção Judiciária de Campo Grande é composta por seis varas federais, Juizado Especial Federal, duas Turmas Recursais e Central de Conciliação onde atuam 14 magistrados e 187 servidores. No total, 105.356 processos tramitam na unidade, sendo 31.279 desses no Juizado.

O JEF de Campo Grande também tem jurisdição sobre os municípios de Anastácio, Aquidauana, Bandeirantes, Bodoquena, Bonito, Camapuã, Corguinho, Dois Irmãos do Buriti, Figueirão, Jaraguari, Miranda, Nioaque, Paraíso das Águas, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rochedo, Sidrolândia e Terenos. Acesse também: Vereadores aprovam 175 projetos e mais de 16 mil indicações no 1º semestre

Evento: Solenidade de inauguração da 2ª Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal em Campo Grande

Data: 18 de julho

Horário: 10 horas

Local: Avenida Afonso Pena, 6.277 – Auditório do Bioparque Pantanal, Bairro Chácara Cachoeira, Campo Grande/MS

Assessoria de Comunicação Social do TRF3

