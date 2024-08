Hemosul de Campo Grande faz apelo por doadores de sangue dos tipos O- e O+

O Hemosul de Campo Grande emitiu um alerta crítico na segunda-feira (12) para doadores de sangue dos tipos O- e O+, com o objetivo de reabastecer o estoque sanguíneo da unidade, que se encontra em situação de emergência. Conforme a gerência do centro hematológico, o estoque ideal para suprir as necessidades diárias deveria ser de 250 bolsas, mas, no momento, há apenas 21 disponíveis.

A nota enviada à imprensa destacou que a situação mais urgente é em relação às bolsas de sangue do tipo O+. “Essa tipagem é comum, e por isso, é mais utilizada nos procedimentos de transfusão”, explicou a administração do Hemosul, enfatizando a necessidade imediata de doadores para evitar que cirurgias e outros tratamentos médicos sejam comprometidos.

Para ajudar, os doadores interessados devem se dirigir a uma das unidades de coleta de sangue em Campo Grande, portando um documento oficial com foto. Os requisitos para doação incluem ter entre 16 e 69 anos, sendo que menores de idade (16 e 17 anos) precisam estar acompanhados por um responsável legal. Além disso, o doador deve pesar ao menos 51 kg e estar bem alimentado e hidratado no momento da doação.

Na Capital, três unidades estão disponíveis para a coleta de sangue:

– Hemosul Coordenador: Funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

– Hemosul do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul): Localizado na Rua Engenheiro Lutero Lopes, 36 – Aero Rancho, atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h.

– Santa Casa: Na Rua Rui Barbosa, 3.633, também abre das 7h às 12h em dias úteis.

O Hemosul reforça a importância da doação, especialmente neste momento em que o estoque está abaixo do necessário, colocando em risco a realização de procedimentos médicos essenciais na cidade.

