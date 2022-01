Heineken vira melhor amigo e ganha lar após cuidar de veículo furtado

Você sabe quando é escolhido por um animal e ele vira o seu melhor amigo? Heineken chegou na vida do eletricista Vitor Mangino, de 18 anos, de uma forma bem diferente, porém inesquecível. Após ter seu veículo furtado durante a madrugada de sábado, ao encontrá-lo o jovem teve presente em dose dupla.

Tudo aconteceu quando o rapaz foi a uma festa na última sexta-feira (15) e estacionou seu veículo Corsa em uma rua próxima. Já na madrugada ao sair do evento o jovem descobriu o furto. Triste e sem esperança Vitor recebeu uma ligação da polícia três dias depois afirmando que o veículo havia sido encontrado. O que o jovem não esperava é que em cima do carro existia um cachorro que não deixava ninguém se aproximar do Corsa.

“Quando eu cheguei perto não acreditei, o cachorro não deixava ninguém se aproximar e comigo foi diferente e eu senti que devia adotá-lo”, disse o rapaz em sua rede social.

O caso ganhou repercussão em toda cidade e agora o cão que ganhou nome de Heineken tem um lar e já está recebendo os devidos cuidados.