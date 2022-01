Bono diz ter vergonha de maioria das músicas do U2

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Bono, 61, deu a entender que não é o maior fã do U2. O cantor e compositor foi convidado para falar de sua participação no filme “Sing 2” no podcast Awards Chatter, da Hollywood Reporter, mas o que chamou a atenção foram suas falas sobre a banda que ele lidera desde 1976.

Primeiro, ele revelou que sente vergonha da maior parte das canções do grupo. “Já aconteceu de estar dentro de um carro e uma das nossas músicas começa a tocar no rádio”, contou. “Acabei ficando vermelho, muito envergonhado”.

Ele ainda disse que a música do U2 que ele mais ouve é “Miss Sarajevo”, que teve a participação de Luciano Pavarotti (1935-2007), e que se orgulha da canção “Vertigo”, mas fica por aí. “Falando sério, a maioria delas [das músicas do U2] me deixa ligeiramente constrangido”, confirmou.

Bono também comentou que não gosta muito do nome da banda, que foi escolhido pelos membros da banda. Segundo o artista, eles foram influenciados pelo primeiro empresário, Paul McGuiness, que teria dito que U2 “ficaria bem em uma camiseta”.

“Na nossa cabeça soava como o nome de um avião de espionagem, era futurista”, comentou. “Mas acabamos todos concordando. Não, eu não gosto do nome. Eu ainda não gosto do nome.”

Não faltaram críticas nem sequer a ele próprio. O cantor disse que sua voz não é muito boa e que precisou de muito tempo para melhorar nesse quesito. “Eu só me tornei um cantor de verdade recentemente”, avaliou. “E talvez, para os ouvidos de algumas pessoas, isso ainda não tenha acontecido, e eu entendo.”