Governo quer aumentar produção de peixes em 50% em 2022

Mato Grosso do Sul deve de passar de 36,4 mil toneladas produzidas em 2021 para até 55 mil toneladas neste ano

Com investimento previsto em R$ 10 milhões para construção de uma planta industrial para preservar até cinco toneladas de tilápia ao dia, Mato Grosso do Sul pretende ampliar em quase 50% a produção de peixes de cultivo em 2022.

No ano anterior -2021, o Estado produziu 36,4 mil toneladas, entretanto, a meta para 2022 é ultrapassar 55 mil, de acordo com o secretário da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Produção, Desenvolvimento e Agricultura Familiar).

“A ideia é promover o fortalecimento da cadeia produtiva da piscicultura no Estado de Mato Grosso do Sul, de forma ambientalmente correta, economicamente viável e socialmente justa”, disse.

O projeto de construção do frigorífico para processamento da carne de tilápia contará com recursos do FCO (Fundo Constitucional do Centro-Oeste) e do Prodes (Programa de Incentivos para Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande.

Com isso, a empresa deve gerar 100 novas vagas de empregos diretos.