Vacinação da COVID-19 terá mais de locais disponíveis neste sábado

Mais de dez polos que dispõem dos imunizantes contra a COVID-19, estarão de portas abertas durante todo o dia neste sábado (29) em Campo Grande.

Podem receber a primeira dose hoje, crianças de 05 a 11 anos e todas as pessoas com 12 anos ou mais, de acordo com o cronograma divulgado pela SESAU (Secretaria Municipal de Saúde Pública).

Aqueles que tomaram a vacina Astrazeneca-Oxford-Fiocruz até o dia (29) de novembro já devem concluir a próxima etapa, bem como quem foi vacinado com Coronavac-Sinovac-Butantan até dia (06) de janeiro ou Comirnaty-Pfizer até (07) do mesmo mês.

Já a terceira dose, está disponível para toda a população com 18 anos ou mais e que tomou as duas doses da vacina até o dia 29 de setembro ou que tenha tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias e tenha algum imunocomprometimento grave.

Confira onde se vacinar

Vacinação infantil

Seleta – 7h30 às 17h

Unidades de Saúde – 7h30 às 17h

Prosa

USF Noroeste

USF Nova Bahia

Anhanduizinho

USF Jockey Club

UBS Dona Neta

USF Parque do Sol

USF Los Angeles

Bandeira

USF Moreninha

USF Universitário

Imbirussu

USF Albino Coimbra

USF Serradinho

USF Silvia Regina

Segredo

UBS Cel. Antonino

USF São Francisco

Lagoa

USF Coophavilla

USF Batistão

Vacinação de adultos e adolescentes

Drive-thru UCDB – 7h30 às 17h

Seleta –7h30 às 17h

Unidades de saúde – 7h30 às 17h

Itinerante 8h às 16h

E.M Antônio José Paniago

Rua Rômulo Cappi, 262 – Jardim Itamaracá

