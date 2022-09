Governador exalta reestruturação militar durante desfile

Durante o Desfile de 7 de setembro no centro da Capital, o governador Reinaldo Azambuja valorizou a reestruturação militar e comemorou o retorno do Desfile na Capital, após dois anos sem o evento que atraí a população.

“Momento histórico que todo mundo busca harmonia e pacificação, a população gosta da Força militar que mostra a alegria das pessoas em prestigiar este momento. para nós uma alegria em participar novamente de atividades presenciais. Uma das maiores participações do público. Para nós ordem, progresso, crescimento é o que nos inspira ao comemorar a independência do brasil.”, explicou o Governador.

Ele afirmou sobre a importância de mostrar toda uma renovação militar e reestruturação das Forças de segurança do grupo de inteligência do Centro Oeste, afirmando ter saído do sucateamento no inicio de 2015 para um “renascimento” dos aparelhos e tecnologia militar.

“O emparelhamento visto hoje no desfile é fruto desta melhora da segurança como um todo no Estado”, explicou Reinaldo que falou sobre os novos concursos, carros novos dentre outros melhoramentos.

Com informação de João Vilalba

