Gerson destina mais de R$ 1,8 milhão em emendas para investimento na saúde

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro, destinou mais de R$ 1,8 milhão (R$ 1.835.000,00) para saúde, valor que corresponde a 61% da cota de R$ 3 milhões que cada deputado pode alocar em recursos por meio de emendas parlamentares . Serão repassados recursos para os fundos municipais de saúde de 15 cidades, além de serem atendidas seis entidades filantrópicas .

Nesta terça-feira o governador Eduardo Riedel esteve na Assembleia Legislativa para assinar a liberação de R$ 72 milhões em emendas parlamentares que atenderão os 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

Entre as entidades atendidas pelas emendas do deputado Gerson Claro estão instituições mantenedoras dos hospitais de Fátima do Sul ( Sociedade Integrada de Assistência Social) ; Anaurilândia (Hospital Sagrado Coração de Jesus ) e de Jardim (Hospital Marechal Rondon).

A emenda de R$ 100 mil vai garantir ao Hospital Sagrado Coração de Jesus, de Anaurilândia ,

a aquisição de dois equipamentos , um eletroencefalógrafo e um cardiotocógrafo, orçados em R$ 100 mil . Segundo o diretor administrativo do hospital, Mateus Silva, o eletroencefalógrafo que será adquirido evitará que as gestantes tenham de esperar o agendamento (via regulação) em Nova Andradina , façam o exame de avaliação dos batimentos cardíacos do feto . O hospital , que tem 12 leitos , passa por reforma e com a ampliação da estrutura, a chegada de um eletroencefalograma vai aumentar a capacidade de atendimento.

O hospital da SIAS (Sociedade Integrada de Assistência Social ), em Fátima do Sul, vai comprar dois equipamentos com a emenda de R$ 50 mil alocada pelo deputado Gerson Claro. O recurso vai viabilizar a compra de dois equipamentos (um desfibrilador e um cardioversor). De acordo com a administradora do hospital, Fabiana Sobradiel, os aparelhos vão ampliar o suporte da urgência e emergência no hospital que tem 60 leitos, 20 deles, retaguarda para a macro região de Dourados . A instituição é referência em cirurgias gerais de 10 municípios e de 18 cidades nos procedimentos oftalmológicos.

O hospital Marechal Rondon , de Jardim, pelo segundo ano consecutivo, vai receber R$ 50 mil para compra de medicamentos e insumos que ajudarão no custeio da instituição.

Com informações da assessoria de comunicação.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram