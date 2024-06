Primeira frente fria do inverno derruba temperaturas em Mato Grosso do Sul

A chegada da primeira frente fria do inverno trouxe uma queda significativa nas temperaturas em diversas regiões de Mato Grosso do Sul. A madrugada desta quarta-feira (26) registrou mínimas de 13ºC em Porto Murtinho e Ponta Porã, marcando o início de um período mais frio no estado.

Os termômetros nesta manhã indicaram temperaturas baixas em várias cidades. Na região Pantaneira, Corumbá amanheceu com 14,6ºC, na região sul, Sete Quedas registrou 15,3ºC, Dourados, 15,7ºC e Amambai 16,2ºC de mínima.

Esses índices podem sofrer alterações conforme as atualizações das bases meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) instaladas nos municípios. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), entre quarta e quinta-feira, o sol aparece com variação de nebulosidade, e o ar frio mantém as temperaturas amenas.

Em Campo Grande, o céu apresenta algumas nuvens e os termômetros marcam 17ºC de mínima nesta manhã, com a máxima não ultrapassando os 28ºC. Para os próximos dias, as máximas previstas são de 27ºC na quinta-feira e 30ºC na sexta-feira. No fim de semana, a temperatura deve cair ainda mais, com previsão de mínima de 9ºC.

As máximas para esta quarta-feira variam entre as cidades. Em Ponta Porã os termômetros devem chegar aos 21ºC de máxima, em Porto Murtinho, 22ºC. Para Dourados, Nova Andradina e Bonito, a máxima prevista é de 26ºC.

As cidades de Corumbá e Nova Alvorada do Sul, têm previsão de 27ºC de máxima, enquanto Aquidauana e Maracaju, devem registrar 28ºC. Na região do bolsão, Três Lagoas tem máxima prevista de 31ºC e no norte do Estado, os termômetros podem chegar aos 32ºC em Coxim.

A chegada da frente fria é um alívio para a população, que enfrentou altas temperaturas nos últimos meses. No entanto, o Cemtec alerta para a necessidade de agasalhos e cuidados especiais, principalmente para crianças e idosos, que são mais vulneráveis às mudanças bruscas de temperatura.

As previsões meteorológicas indicam que o frio deve persistir nos próximos dias, trazendo um início de inverno rigoroso para Mato Grosso do Sul.

Com informações do Cemtec e Inmet

