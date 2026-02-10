Gaeco faz nova operação em Terenos e cumpre mandados pela quinta vez em um ano e meio

As ruas de Terenos amanheceram com a presença de equipes do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) nesta terça-feira, em mais uma operação no município. Esta é a quinta ação do grupo em um intervalo de aproximadamente um ano e meio, reforçando o foco das investigações sobre possíveis crimes envolvendo organização criminosa e corrupção.

Informações preliminares indicam que o Batalhão de Choque da Polícia Militar também participa da operação, prestando apoio operacional às equipes do Ministério Público. Os agentes estão mobilizados em diversos pontos da cidade desde as primeiras horas do dia.

Um dos locais alvo da ação seria o prédio da empresa Marsoft Informática, pertencente ao empreiteiro Rogério Luiz Ribeiro. Ele já foi citado em investigações anteriores, entre elas a Operação Spotless, que teve como um dos alvos o prefeito afastado de Terenos, Henrique Budke (PSDB).

Até o momento, não há confirmação oficial sobre o número de mandados cumpridos nem sobre o objetivo específico desta nova fase da operação. O Gaeco ainda não divulgou detalhes sobre o contexto da ação ou possíveis prisões e apreensões.

A reportagem do Jornal O Estado acompanha o caso e segue apurando as informações. Novos detalhes devem ser divulgados ao longo do dia conforme o avanço das diligências.

