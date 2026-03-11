Funsat oferece 1,2 mil vagas de emprego nesta quarta-feira (11)

Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece nesta quarta-feira (11) 1.260 vagas de emprego em 122 profissões, anunciadas por 117 empresas de Campo Grande. As oportunidades estão disponíveis para candidatos com cadastro atualizado no órgão.

A maior parte das vagas está nos setores de varejo, serviços e comércio, com destaque para operador de caixa (120 vagas), auxiliar de limpeza (115), auxiliar de padeiro (69), repositor de supermercados (53) e alimentador de linha de produção (35).

Também há 836 vagas de perfil aberto, que não exigem experiência, incluindo funções como atendente de lanchonete, operador de telemarketing, servente de pedreiro e agente de saneamento.

Para PCD (pessoas com deficiência), são 87 oportunidades, principalmente para auxiliar de confecção. Informações e encaminhamentos podem ser obtidos na Unidade Centro da Funsat, no guichê 1 do piso térreo.

A Agência de Empregos da pasta atende ao público na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 16h, e no Polo Moreninhas Funsat, localizado na Rua Anacá, 699, que funciona entre as 7h e 13h. Veja frequentemente novidades do serviço de intermediação e suas vagas disponibilizadas pelas redes sociais, no Instagram, no perfil @funsat.cg ou no Facebook, no “Funsatcampograndems”.