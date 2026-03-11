Quarta-feira será de chuva em todas as regiões de MS, aponta Cemtec

Previsão indica tempo instável e temperaturas amenas em Campo Grande e no interior

A quarta-feira (11) será marcada por instabilidade em Mato Grosso do Sul, com previsão de chuva em todas as regiões do Estado, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Em Campo Grande, os termômetros devem variar entre 21°C e 25°C, com previsão de pancadas de chuva ao longo do dia. No sul do Estado, Dourados e Ponta Porã registram mínima de 21°C e máxima de 27°C e 25°C, respectivamente, também com possibilidade de chuva.

Na região pantaneira, Corumbá deve ter temperaturas entre 24°C e 28°C, enquanto Porto Murtinho varia de 23°C a 28°C, ambas com tempo instável. Em Aquidauana, a previsão é de 24°C a 26°C, com ocorrência de chuva.

No norte, Coxim deve marcar entre 23°C e 30°C, e Camapuã entre 21°C e 27°C, com indicativo de pancadas acompanhadas de trovoadas. Já no leste, Três Lagoas e Paranaíba apresentam variação entre 22°C e 27°C, também com previsão de chuva. Em Anaurilândia, as temperaturas ficam entre 21°C e 26°C.

A tendência é de céu com muitas nuvens e precipitações em diferentes momentos do dia, cenário associado à atuação de áreas de instabilidade sobre o Estado.

