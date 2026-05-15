Funsat oferece 1.479 vagas nesta sexta-feira (15) em Campo Grande

A Agência de Empregos da Funsat oferece nesta sexta-feira (15) um total de 1.479 vagas em Campo Grande. Cerca de 70% das oportunidades são para candidatos sem experiência, com possibilidade de treinamento remunerado após aprovação nos processos seletivos.

Entre as vagas disponíveis estão operador de caixa (353 postos), auxiliar de limpeza (178), atendente de lojas e mercados (62), consultor de vendas (30), ajudante de obras (20) e alimentador de linha de produção (10). Também há oportunidades para almoxarife, cuidador de idosos, fiscal de prevenção de perdas, mecânico e médico do trabalho.

A Funsat ainda disponibiliza 57 vagas prioritárias para PCD (Pessoas com Deficiência), com destaque para auxiliar de confecção.

Os interessados podem procurar atendimento na sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, além dos postos nas Moreninhas, Casa da Mulher Brasileira e Semu.