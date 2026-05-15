Denar apreende drogas escondidas em embalagens de alimentos, na fronteira

Nesta ultima quinta-feira (14) foram apreendidos cerca de 11,4 quilos de drogas escondidos em caixas de leite, na fronteira de MS. Os enternecedores estavam armazenadas dentro de embalagem de produtos alimentícios.

Segundo informações iniciais, os pacotes estavam escondendo maconha prensada, haxixe e haxixe marroquino e seriam enviadas por Correio.

A descoberta e a apreensão foi realizada por equipes da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico). Embora a ação, ninguém foi preso ou identificado, mas o caso segue sob investigação.

As drogas seriam encaminhadas para Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.