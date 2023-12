Funsat em ação oferece 175 vagas em parceria com atacadista da Capital

Para quem está em busca de emprego, a Funsat (Fundação Social do Trabalho), por meio do ‘Funsat em Ação’, realiza nesta quarta-feira (20), oferece 175 vagas, para mais de 20 funções de contratação imediata em parceria com o Assaí Atacadista.

A ação acontecerá no Cras Teófilo Knapik, localizado na rua João Cassimiro, 466 – bairro Tiradentes, das 8h às 14h.

As vagas disponíveis são para atendente de balcão; padeiro; auxiliar de cozinha; cozinheiro geral; açougueiro; fiscal de caixa; chefe administrativo; atendente de cafeteria; operador de vendas (lojas), fiscal de prevenção de perdas; supervisor de atendimento, entre outras.

A Coordenadoria de Vagas e Emprego da Funsat orienta aos candidatos que compareçam ao processo seletivo portando currículo, documentos pessoais oficiais com foto, carteira de trabalho (física ou digital) e comprovante de residência.

O Funsat em ação é um programa itinerante que promove a descentralização dos serviços prestados pela pasta, levando atendimento às sete Regiões Urbanas de Campo Grande.

Mais de 2 mil vagas por dia na Capital

Além disso, a Funsat divulgou 2.307 vagas de emprego nesta quarta-feira (20). As contratações são para 210 profissões, em 251 empresas de Campo Grande. São 133 vagas para açougueiro, 76 vagas para auxiliar de linha de produção, 49 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 19 vagas para camareira de hotel, 18 vagas para carpinteiro e 5 vagas para cozinheiro de restaurante.

Das oportunidades que não exigem experiência prévia do candidato na função, são oferecidas 1.293 oportunidades em 92 funções. Os processos seletivos são para atendente do setor de frios e laticínios, com 119 vagas, auxiliar de limpeza, com 99 vagas, estoquista, com 68 vagas, instalador/reparador de redes e cabos telefônicos, com 15 vagas, ajudante/auxiliar de lanchonete, com 10 vagas, entre outros.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), são oferecidas 28 vagas em 13 profissões. As oportunidades são para operador de vendas (lojas), com 5 vagas, atendente de lanchonete, com 3 vagas, auxiliar administrativo, com 2 vagas, auxiliar de logística, com 2 vagas, porteiro, com 1 vaga, entre outras.

Para concorrer, é preciso que o candidato esteja com o cadastro em dia no órgão, possibilitando o encaminhamento para entrevistas de emprego.

O cadastro é feito presencialmente na Fundação, tendo em mãos o documento de identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e dados do histórico profissional.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. O telefone para contato é o (67) 4042-0585. Para mais informações, confira o perfil do Instagram @funsat.cg, e no Facebook a página @funsatcampograndems.

