Artigo: Filosofia em Mato Grosso do Sul?

Uma das várias heranças que a Grécia Antiga deixou à civilização ocidental, e que se mantém bastante viva, ativa e criativa até os dias hoje, é a filosofia. Mesmo passando por altos e baixos ao longo de seus dois mil e quinhentos anos, a radicalidade da experiência grega do pensamento filosófico sobreviveu e, graças a um enorme esforço cultural, se espalhou por todas as partes do mundo, chegando, inclusive, a Mato Grosso do Sul.

Mas, o que é filosofia? O termo tem origem grega e é composto pela junção de duas palavras: philia (amizade) e sophia (sabedoria). A filosofia é um movimento em direção ao saber, ela é uma ação que se dá em primeiro lugar no pensamento. A atitude filosófica sempre começa por uma revolta com algum elemento da realidade. Portanto, filosofar é problematizar aspectos da vida e desenvolver meios racionais para resolvê-los, uma vez que a busca por soluções edifica o saber humano. Em uma palavra, a filosofia é uma das mais fortes e impactantes expressão da nossa humanidade e enquanto houver pensamento, curiosidade, espanto e problemas a serem resolvidos, haverá filosofia.

As teorias filosóficas contribuíram ao longo dos séculos para a solução de muitos problemas científicos, políticos e culturais. Qual contribuição nossa “filosofia local” pode oferecer aos problemas dos sul-mato-grossenses? Por exemplo, se nosso estado possui alto índice de feminicídio, em que a filosofia pode contribuir para a compreensão e solução desse problema? Se há aqui desafios ambientais de toda espécie, intolerância contra outras culturas, o que a inteligência filosófica nos oferece diante desses problemas? A gente sabe que, por meio da filosofia, é possível identificar e analisar com maior clareza, abrangência e de forma mais aprofundada a realidade. Isso nos leva a pensar que, no mínimo, a reflexão filosófica pode ser bastante útil para compreensão e solução das adversidades de Mato Grosso do Sul, afinal, quem recusaria diante de problemas tão complexos a utilidade de uma análise clara, ampla e profunda? Ora, será que o que tem faltado em nossa compreensão dos problemas locais não é justamente uma análise de tipo filosófica? Será que não é da filosofia que podem vir soluções mais consistentes para os nossos problemas?

Quando a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), instituiu em 2005 o “Dia Mundial da Filosofia”, ela o fez movida pela confiança na capacidade de promoção de uma vida melhor por meio da filosofia. Desde então, a data é celebrada internacionalmente toda terceira quarta-feira do mês de novembro, por meio de intervenções filosóficas nas ruas, mídias, escolas, universidades, bares etc.

Neste ano, confiantes na capacidade da Filosofia e das Ciências Humanas promoverem uma vida melhor aos sul- -mato-grossenses, oferecemos a Mato Grosso do Sul a campanha “Dia Mundial da Filosofia (Unesco) em MS”. Com diversas ações gratuitas entre os meses de agosto a novembro, as atividades da campanha são realizadas pelas principais instituições de ciência, educação e cultura do estado, e visam destacar a importância do pensamento humano, da valorização da cultura e do livre acesso ao conhecimento. Se você é, no sentido mais amplo do termo, um “amigo do saber” (filósofo) junte-se à campanha, basta buscar nas redes sociais por “Dia Mundial da Filosofia em MS”.

Por Jonathan Postaue Marques – professor de filosofia da SED/MS – Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul.

