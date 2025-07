Fumacê no combate ao Aedes aegypti será aplicado nesta segunda-feira em três bairros de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande intensificará nesta segunda-feira (21) o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya, com a aplicação do inseticida por meio da borrifação ultrabaixo volume (UBV), popularmente conhecida como Fumacê. A ação será realizada das 16h às 22h em três bairros da cidade: Maria Aparecida Pedrossian, Tiradentes e Noroeste.

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), circularão pelas ruas dessas regiões com veículos equipados para a pulverização do veneno. O objetivo é atingir os mosquitos adultos, principalmente as fêmeas, que são as responsáveis pela transmissão das doenças.

Para que a aplicação do Fumacê seja eficaz, a Sesau orienta que os moradores deixem portas e janelas abertas durante a passagem dos veículos. Isso facilita a entrada do inseticida nos imóveis, aumentando a cobertura e o alcance da substância nos locais onde os mosquitos costumam se esconder.

Vale lembrar que a aplicação pode ser adiada ou cancelada em caso de condições meteorológicas desfavoráveis, como chuvas, ventos fortes ou neblina, que interferem na dispersão correta do veneno.

Embora o produto seja direcionado ao Aedes aegypti, outras espécies de insetos podem ser atingidas. Por esse motivo, a aplicação é feita com rigor técnico e em áreas com maior incidência de notificações de arboviroses, com base em dados da vigilância epidemiológica.

A programação completa do itinerário dos veículos de Fumacê nesta segunda-feira será:

