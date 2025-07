Obra de contenção de enchentes na Ernesto Geisel atinge 50% de execução e avança para conclusão até fevereiro de 2026

A obra de contenção de enchentes e erosões no Rio Anhanduí, ao longo da Avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande, avança em ritmo acelerado e já atingiu 50% de execução. Com investimento superior a R$ 20,9 milhões, o projeto é considerado um dos mais importantes da cidade do ponto de vista de infraestrutura urbana e mobilidade. A previsão é de que a obra seja finalizada até fevereiro do próximo ano.

Durante visita ao canteiro de obras, a prefeita Adriane Lopes destacou o impacto positivo que a intervenção trará para a população. “Uma obra parada há 30 anos agora vai transformar a vida dos moradores. Seguimos firmes fazendo o certo para entregar uma região mais protegida contra alagamentos e processos de erosão. Estamos fazendo o que precisa ser feito para avançar nessa e em outras frentes de serviço que são importantes para a cidade”, afirmou.

Moradora da região há anos, Luciana foi ao encontro da prefeita para agradecer pelo andamento das obras. “A gente está muito alegre”, declarou, expressando o sentimento de alívio e esperança que as melhorias vêm trazendo para os moradores da área.

Além da construção do muro de contenção com gabiões, estruturas feitas com gaiolas metálicas preenchidas manualmente com pedras britadas, o projeto prevê o recapeamento da avenida, nova sinalização de trânsito e a instalação de guarda-corpos ao longo do trecho em obras. O sistema de gabiões tem sido usado para proteger as margens do córrego contra a erosão, exigindo técnica especializada e execução minuciosa.

O trecho atualmente em obras vai da Rua da Abolição até a Rua Bonsucesso, e corresponde à segunda etapa do projeto. A primeira fase já foi concluída entre as ruas Santa Adélia e Abolição, em frente ao Shopping Norte Sul. Para garantir a segurança durante a execução, a via está interditada entre as ruas Bonsucesso e Ceres. Placas de sinalização foram instaladas para orientar motoristas quanto ao desvio necessário para quem segue da Avenida Manoel da Costa Lima em direção ao centro.

A prefeita também reforçou a necessidade de colaboração da população, principalmente no descarte correto de resíduos. Segundo ela, apesar das constantes ações de limpeza realizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), o acúmulo de lixo às margens do rio continua sendo um desafio. “Na semana passada limpamos tudo aqui, e hoje tá tudo sujo de novo. Já tem guarda-roupa velho, sofá velho, colchão e outros entulhos jogados na porta de casa”, comentou.

Somente neste ano, a Prefeitura realizou cinco ações de limpeza na Avenida Ernesto Geisel, no trecho entre o Shopping Norte Sul e a Avenida Ezequiel Ferreira Lima. A expectativa é de que, com a conclusão das obras e a conscientização da população, a região se torne mais segura, limpa e funcional para todos os campo-grandenses.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais