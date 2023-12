Mensagem do livro ‘Ele e Eu’

Filho, na Hóstia, o Meu Coração palpita como palpitava quando Eu vivia sobre a Terra, como palpita agora no Céu. Eu não tenho somente um só Coração, porque Eu, o Cristo, Sou Um. Já vês o quão sozinho estou numa igreja vazia! Consola-Me crendo firmemente em Minha Presença, pois muitas vezes estais tentado a crer que Eu esteja em Minha Eucaristia inerte, como em uma pintura; vês em Mim algo assim como uma antiga lembrança, enquanto que Eu estou contigo, vivo e respirando.

Por não acreditarem que Eu estou aí é que muitos não me procuram. Eu previa estas solidões e, no entanto, instituí o Meu Sacramento. Por uma só alma Eu o teria instituído.

Uma só alma teria podido desfrutá-La… Conversa com a Hóstia como com o teu mais doce amigo íntimo. A Hóstia te escuta. Te olha com atenção, pois a Hóstia Sou Eu. Bem certo podes ficar de que és muito amado. Descansa. Deixa a Terra, entra na Vida Espiritual, deixa-Me arrebatar-te. Diz-Me que estás impaciente por alcançar-Me, por estar Comigo. Tu Me pertences: como poderias ainda ser tua? Não te sentes feliz por pertencer-Me? Dá-te. Dá-te sempre mais e com mais frequência e Eu serei o teu refúgio e no teu coração encontrarei o Meu.

