Nova frente fria deixa mais de 50 cidades de Mato Grosso do Sul em alerta

Um novo alerta divulgado nesta quinta-feira (28), pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), colocou 53 cidades de Mato Grosso do Sul em alerta para uma nova frente fria com declínio de temperaturas maior que 5ºC. O alerta têm grau de severidade laranja, ou seja, alto risco.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), estão previstas rajadas de vento de até 60 km/h ao longo do dia, principalmente na região sul de Mato Grosso do Sul, a mudança no tempo começa a ser sentida já nesta sexta-feira (29), dia em que as temperaturas mínimas devem chegar aos 15°C.

Apesar da frente fria, não há previsão de chuvas até o dia 10 de agosto no Estado.

O período de frio intenso exige cuidados redobrados com a população mais vulnerável, como crianças, idosos, doentes e pessoas em situação de rua. A Defesa Civil recomenda beber bastante água, se agasalhar bem, evitar locais fechados e com aglomeração e manter as mãos higienizadas para evitar contaminações.

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Confira os municípios em alerta:

Vicentina Terenos Taquarussu Tacuru Sidrolândia Sete Quedas Rochedo Rio Brilhante Porto Murtinho Ponta Porã Paranhos Novo Horizonte do Sul Nova Andradina Nova Alvorada do Sul Nioaque Naviraí Mundo Novo Miranda Maracaju Laguna Carapã Ladário Juti Jateí Jardim Japorã Ivinhema Itaquiraí Itaporã Iguatemi Guia Lopes da Laguna Glória de Dourados Fátima do Sul Eldorado Dourados Douradina Dois Irmãos do Buriti Deodápolis Corumbá Coronel Sapucaia Corguinho Caracol Campo Grande Caarapó Bonito Bodoquena Bela Vista Batayporã Aral Moreira Aquidauana Antônio João Angélica Anastácio Amambai

