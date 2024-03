Forte chuva e vendaval provoca alagamento e quedas de árvores em Chapadão do Sul

Após um intenso calor que chegou 35º, Chapadão do Sul foi atingindo por uma forte chuva e vendaval com ventos acima de 60km/h, durante o sábado (9), que provocaram quedas de árvores e alagamentos em certa regiões do município, distante a aproximadamente 332,6 km de Campo Grande.

Segundo O Correio News, o temporal colaborou para a queda de parte de uma construção, que caiu em cima de um poste, provocando sua queda e a fiação elétricas.

Três motoristas que tentaram passar acabaram com seus carros tendo pane elétricas nos veículos. A reportagem conseguiu fotografar o momento em que um motorista de um Vectra que, mesmo vendo o nível alto da água, entrou e acabou ficando com carro submerso.