Em Alta! Com Jhoseff Bulhões

No próximo dia 12 de março, às 19h30, Campo Grande será palco de mais um capítulo no cenário da música sertaneja. A dupla Elvis e Adriano, que carrega consigo as raízes do sertanejo nacional, está preparada para registrar seu segundo DVD. O evento será para convidados, contará com personalidades da nossa sociedade.

Rapidinhas

O feat ao vivo entre a dupla Larissa e Mariana com Julia & Rafaela, gravado no ano passado, chegou às plataformas de streaming, via ONErpm, na noite da última quinta-feira (07). O single ainda vem acompanhado de clipe, já disponível no canal das sertanejas.

Após seis anos do sucesso da turnê – “JUNTOS”, ANAVITÓRIA e Nando Reis retornam aos palcos com uma turnê especial dos namorados em formato inédito. Depois do anúncio quase esgotar todos os ingressos, o espetáculo ganha agora mais quatro datas: São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Recife são as capitais que ganham novas datas.

Embaixadora oficial de premiações internacionais na TNT desde 2023, Ana Furtado apresenta a 96ª edição do Oscar neste domingo (10). Esta será a terceira premiação que ela apresentará este ano. Na semana em que se comemora o Dia Internacional das Mulheres, o time de especialistas escolhidos pelo canal será 100% feminino.

Para promover o crédito eficiente, a meutudo escolheu Jojo Todynho e Ary Fontoura para serem embaixadores da fintech. A parceria com a cantora e ator será de um ano e inclui publicação de conteúdos em perfis das mídias sociais da empresa e outros canais.

Todas fazendo o P! Pabllo Vittar entrou no Top 50 do Spotify Brasil com o single ‘Ai Ai Ai Mega Príncipe’, segundo single do álbum ‘Batidão Tropical Vol.2’, previsto para ser lançado em breve em todas as plataformas de áudio.

Douglas Tavolaro, ex-CEO da CNN Brasil, fechou acordo com a NBC, uma das maiores redes de TV aberta dos EUA, para lançar a versão brasileira da CNBC, canal de negócios e economia. A CNBC no Brasil vai se chamar CNBC Times Brasil (Times Brasil é o nome da empresa de Tavolaro). O lançamento deve ocorrer no segundo semestre de 2024, com formato inédito, diferente do original americano.

Hoje é meu último dia como colunista aqui, quero agradecer a Família Valler e a todos que estiveram comigo ao longo desses quase dois anos, só tenho gratidão a equipe do Jornal O Estado. Infelizmente, terei que seguir com novos projetos. Obrigado, até breve!!!

Por Jhoseff Bulhões.