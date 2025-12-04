Flamengo vence o Ceará no Maracanã, confirma título brasileiro e empurra rival para a zona de risco

Rodada também tem goleadas, hat-trick de Neymar e disputa intensa por vagas na Libertadores

O Flamengo confirmou, na noite desta quarta-feira (3), o título do Campeonato Brasileiro de 2025 ao vencer o Ceará por 1 a 0, no Maracanã. Com gol de Samuel Lino aos 37 minutos do primeiro tempo, o Rubro-Negro chegou aos 78 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Palmeiras. A conquista veio com uma rodada de antecedência, coroando uma campanha em que o time liderou 27 das 37 rodadas.

Com estádio lotado e clima de decisão, o Flamengo dominou as ações desde o início. Lino recebeu passe de Jorge Carrascal, invadiu a área pela esquerda e finalizou por baixo do goleiro Bruno Ferreira, encerrando jejum de seis jogos e marcando seu quarto gol na temporada. Arrascaeta, Everton e Bruno Henrique criaram novas oportunidades, mas pararam nas boas defesas do goleiro do Ceará.

Os visitantes se limitaram a contra-ataques esporádicos e só assustaram com cabeceio de Éder Ferreira, defendido por Agustín Rossi no segundo tempo. O tropeço mantém o Ceará pressionado: com 43 pontos e quatro rodadas sem vencer, o time precisa bater o Palmeiras no Castelão para afastar o risco de rebaixamento.

Já campeão, o Flamengo visita o Mirassol no domingo apenas para cumprir tabela antes de viajar ao Catar, onde disputará a Copa Intercontinental contra o Cruz Azul, do México.

Bragantino goleia o Vitória e empurra rival ao Z4

Em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino aplicou 4 a 0 no Vitória e se afastou da parte baixa da classificação. Eduardo Sasha marcou duas vezes, enquanto Lucas Barbosa e Jhon Jhon completaram o placar em noite de domínio paulista no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques.

O time da casa abriu 2 a 0 em apenas sete minutos, explorando falhas defensivas e velocidade pelos lados. Apesar de tentativas de Kayzer, Gabriel e Cantalapiedra, o goleiro Cleiton segurou o Vitória, que voltou à zona de rebaixamento com a combinação de resultados da rodada.

Neymar marca três gols em 17 minutos e salva o Santos do sufoco

Neymar foi o protagonista da rodada ao marcar um hat-trick relâmpago — três gols em 17 minutos — na vitória do Santos por 3 a 0 sobre o Juventude, em Caxias do Sul. O resultado levou o Peixe aos 44 pontos e deu fôlego na luta contra a queda.

Após primeiro tempo equilibrado, o Santos voltou mais agressivo, tomou o controle do jogo e abriu o placar aos 11 minutos. O Juventude, já rebaixado, não conseguiu reagir. Neymar ainda marcou aos 21 e aos 27 (de pênalti), saindo aplaudido pela torcida.

São Paulo domina, vence Inter por 3 a 0 e encosta no G8

Na Vila Belmiro, o São Paulo fez 3 a 0 no Internacional e se firmou na briga por uma vaga no G8. Sabino marcou de cabeça, Maik ampliou em chute forte e Luciano, retornando de lesão, fechou o placar com cobertura no início do segundo tempo.

O Colorado segue pressionado, com 41 pontos e risco real de queda, dependendo de vitória no Beira-Rio contra o Bragantino para escapar da Série B.

Palmeiras bate Atlético-MG fora de casa e pressiona Cruzeiro por vice-liderança

Com gols de Flaco López, Allan e Luighi, o Palmeiras venceu o Atlético-MG por 3 a 0 na Arena MRV e chegou a 73 pontos, assumindo provisoriamente a vice-liderança. Mesmo com a expulsão de Piquerez ainda no primeiro tempo, o time paulista controlou a partida e explorou erros defensivos do Galo.

O Cruzeiro, terceiro colocado com 69 pontos, entra em campo nesta quinta (4) pressionado: precisa vencer o Botafogo para manter chances de ultrapassar o Palmeiras na última rodada.

O Atlético permanece com 45 pontos, ainda lutando por vaga na Sul-Americana.

Bahia vence o Sport e segue vivo por vaga direta na Libertadores

Na Arena Fonte Nova, o Bahia derrotou o Sport por 2 a 0, com gols de Rodrigo Nestor e Luciano Juba. O Tricolor chegou aos 60 pontos, mantém-se próximo do G5 e decidirá vaga direta na Libertadores contra o Fluminense no domingo.

O Sport, já rebaixado, acumula dez derrotas seguidas e encerra a temporada contra o Grêmio.

Cruzeiro x Botafogo fecha penúltima rodada nesta quinta

A rodada se encerra nesta quinta-feira, às 18h30 (de MS), com Cruzeiro x Botafogo no Mineirão. O time mineiro tenta a vice-liderança; o carioca busca terminar no G5.

Briga contra o rebaixamento e jogos de domingo

Com o Flamengo campeão, o foco da última rodada é a disputa para evitar a queda: Atlético-MG, Santos, Ceará, Fortaleza, Vitória e Internacional brigam para escapar das duas vagas restantes para a Série B. Juventude e Sport já estão rebaixados.

Agenda esportiva desta quinta-feira

Brasileirão

18h30 – Cruzeiro x Botafogo (Record, Premiere e Cazé TV)

Paulista Feminino

18h – Palmeiras x Ferroviária (Record News, SporTV e Cazé TV)

20h30 – Corinthians x São Paulo (Record News, SporTV, Space e Cazé TV)

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais