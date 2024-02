Fevereiro será quente e com chuvas irregulares em Mato Grosso do Sul

Fevereiro mal começou, mas já é possível perceber que será mais um mês quente em Mato Grosso do Sul, com a presença das famosas chuvas de verão, que são geralmente associadas a combinação do ar quente e úmido.

O mês se caracteriza como o último do verão meteorológico, trimestre entre dezembro a fevereiro, embora o verão astronômico acabe apenas no dia 20 de março. Além disso, fevereiro é marcado pela irregularidade de chuvas, onde há diferença de precipitação de uma área para outra.

Segundo prognóstico do MetSul, no Centro-Oeste, Mato Grosso e Goiás serão os estados com mais chuva, porém de forma irregular, onde alguns pontos haverá em excesso e em outros, escassez. Já Mato Grosso do Sul haverá mais áreas com precipitação abaixo da média.

Já nas temperaturas, o mês de fevereiro deverá ser mais um período com temperaturas acima da média em grande parte do país. A previsão da MetSul é de um mês com temperatura acima a muito acima da média no Centro-Oeste, Sul e o Sudeste do Brasil.

No interior de São Paulo e no Mato Grosso do Sul, com menos chuva do que costuma ocorrer nesta época do ano, a maior presença do sol deve favorecer um mês muito mais quente do que o habitual para fevereiro, inclusive com alguns dias de calor excessiva.