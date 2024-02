Festividades prometem ser marcadas por chuvas e enchentes em seis cidades de MS

[Por Thays Schneider, Jornal O Estado de MS]

Feriado de Carnaval começa com chuva e risco de tempestades em todas as cidades turísticas de Mato Grosso do Sul. O alerta foi feito nesta quinta-feira (8), após a forte chuva que atingiu diversas cidades do Estado.

Segundo o meteorologista Natálio Abrão Filho, as chuvas que começaram ontem (8), devem seguir até a próxima segunda-feira (12). O especialista reforça o comunicado em especial para o sábado (10), segundo ele, a previsão é de chuvas fortes seguidas de enchentes nas cidades de Corumbá, Aquidauana, Bonito, Campo Grande, Coxim e Miranda.

Em poucas horas na Capital, a temperatura caiu seis graus ontem, após uma forte chuva. “Estamos com uma massa de ar quente no continente fazendo com que as temperaturas fiquem elevadas em algumas regiões”, disse.

Em Campo Grande choveu 11 milímetros durante a manhã desta quinta-feira (08), a temperatura caiu de 27,1 grau para 21,4 graus. As chuvas fortes atingiram as cidades de Maracaju, Sidrolândia, Jardim, Miranda, Corumbá e Bonito que registrou 54 milímetros em duas horas.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) alertou sobre a possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros ou até 50 milímetros e ventos intensos de 60 quilômetros, com queda de granizo nesta quinta e sexta-feira (9).

Fevereiro

No mês de fevereiro as temperaturas devem ficar acima da média em praticamente todo o País. Em Mato Grosso do Sul a temperatura média poderá chegar aos 30ºC. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia para o mês de fevereiro indica ainda chuvas acima da média durante todo o mês.