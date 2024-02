Confira os lugares públicos e privados que abrem e fecham em Três Lagoas durante o Carnaval

Durante o período de carnaval em Três Lagoas, vários setores públicos e privados ficarão fechados a partir da segunda e terça-feira, 12 e 13 de fevereiro devido ao ponto facultativo. O retorno do funcionamento acontece na quarta-feira(14) às 13h.

Entretanto, outros pontos ficam abertos ou funcionam em horário diferente; Confira todos eles:

Secretarias e Departamentos Públicos

Neste período, não haverá expediente nas secretarias municipais até às 13h de quarta-feira, 14 de fevereiro, bem como nos departamentos de atendimento ao público, CRAS, CREAS, Procon, Tributação e Trânsito.

Saúde

As Unidades de Saúde da Família (USF), também estarão fechadas até às 13h de quarta-feira, 14 de fevereiro, ficando apenas em funcionamento os setores de urgência e emergência SAMU e UPA 24 horas.

Assistência Social

Pela Secretaria de Assistência Social (SMAS), permanecerá o atendimento no Acolhimento POP. Em caso de emergência ou necessidade de atendimento, a população pode entrar em contato pelo telefone (67) 67 9274-4942 e falar com os servidores plantonistas da pasta.

Meio Ambiente

Durante o ponto facultativo, a coleta de lixo funcionará normalmente. No entanto, conforme a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA), o serviço de coleta de animais mortos e o buracão do Jupiá, destinado a receber entulhos, só não irão funcionar na terça-feira, 13 de fevereiro, voltando o atendimento normal na quarta-feira, 14 de fevereiro, às 13h.

O Ecoponto estará com as atividades suspensas, conforme os demais setores da Prefeitura, voltando a atender na quarta-feira, 14 de fevereiro, às 13h.

Feira Central Turística

A Feira Central Turística funcionará normalmente, sendo na sexta-feira a partir das 17h apenas com praça de alimentação; sábado das 5h às 12h; na segunda-feira das 17h às 22 e na quarta-feira das 17h às 22h.

Infraestrutura

Equipes do Departamento de Serviços Públicos (DSP) e da Diretoria Municipal de Trânsito estarão em escala de plantão nos serviços de obras e reparos. Com isso, em caso de emergência, a população pode solicitar o apoio do DSP basta entrar em contato pelo (67) 99296-2218 ou 99217-9946. Se o assunto for trânsito, o contato é o (67) 99125-3865 ou (67) 99300-1941.

Esporte

As quadras dos Ginásios Esportivos “Cacilda Acre Rocha” e Poliesportivo “Eduardo Milanez” estarão à disposição da população que fez agendamento antecipado.

Balneário

Devido ao momento festivo, o local vai abrir até mesmo na segunda-feira, 12 de fevereiro, quando em dias comuns estaria fechado. Vale lembrar que o recinto tem entrada gratuita para qualquer idade, mas para agendamento de quiosques é preciso pagar taxa, sendo que a reserva ou para mais informações, o contato é o (67) 99153-1229.

