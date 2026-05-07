Festa das Nações Amigas promove diversidade cultural do MS

Em sua terceira edição, o evento inicia hoje (7) e vai até 9 de maio, celebrando culturas de povos tradicionais que auxiliaram na construção do Estado

A terceira Festa Inclusiva das Nações Amigas de Mato Grosso do Sul começa nesta quinta-feira (7) e terá três dias de comemoração para celebrar os povos e valorizar a cultura e a tradição.

Nesta edição, o evento contará com a participação de instituições responsáveis pela praça de alimentação, oferecendo ao público opções gastronômicas variadas.

Todas as vendas realizadas durante a festa serão revertidas para as instituições envolvidas, destacando o compromisso social e solidário que permeia toda a organização.

As entidades presentes serão a ABREC-MS (Associação Beneficente dos Renais Crônicos de Mato Grosso do Sul), AOMS (Associação dos Ostomizados do Estado de Mato Grosso do Sul), IAFRA (Instituto de Amparo da Família da Região Anhanduizinho), ISMAC (Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos “Florivaldo Vargas”) e a ONG Recanto da Criança.

Diversidade cultural

Entre as nações representadas estão Brasil, Bolívia, Espanha, Líbano, Japão, Paraguai, Portugal e Itália.

A programação contará com apresentações culturais, exposições de artesanato, comidas típicas e um espaço voltado para crianças.

Anote na agenda

Na abertura, a festa contará com apresentações culturais que começam às 19h com o Grupo Sakurá, seguido pelo Raiden, às 19h30.

Às 20h, o Studio Nidal Abdul sobe ao palco e, logo depois, o público poderá assistir ao RKMD Taikô. A noite também terá espaço para o tango, às 21h, e será encerrada pelo Centro Cultural Tikuna, às 21h30.

Quinta-feira, 7 de maio

A abertura da festa será marcada por apresentações culturais que começam às 19h com o Grupo Sakurá, seguido pelo Raiden, às 19h30. Às 20h, o Studio Nidal Abdul sobe ao palco e, logo depois, o público poderá assistir ao RKMD Taikô. A noite também terá espaço para o tango, às 21h, e será encerrada pelo Centro Cultural Tikuna, às 21h30.

Sexta-feira, 8 de maio

O segundo dia de programação terá início às 18h40 com a cantora Renata. Em seguida, os grupos Sakurá e Raiden se apresentam juntos, seguidos por uma apresentação de tango e pelo RKMD Taikô.

Às 20h ocorrerá a cerimônia oficial de abertura. A noite segue com Fábio Kaida, às 20h40; Studio Nidal Abdul, às 21h; e Cia Embrujos de España, às 21h20.

Sábado, 9 de maio

O último dia da festa começa às 19h com a Cia Embrujos de España, seguida pelo Studio Nidal Abdul, às 19h20.

Às 19h40, a cantora Linelle Ramos se apresenta e, às 20h10, será a vez da Associação Okinawa de Campo Grande. A programação continua com Renata Sena, às 20h30; Centro Cultural Tikuna, às 20h50; e se encerra com Fábio Kaida, às 21h10.

Serviço

Evento: Festa Inclusiva da Associação Cultural das Nações Amigas de MS

Data: de 7 a 9 de maio de 2026 (quinta-feira a sábado)

Horário: das 17h às 22h

Local: Comper Itanhangá

Endereço: Rua Joaquim Murtinho, 1679 – Campo Grande – MS

Programação

07/05 · Quinta-feira

19h às 19h30 · Grupo Sakurá

19h30 às 20h · Raiden

20h às 20h30 · Studio Nidal Abdul

20h30 às 21h · RKMD Taikô

21h às 21h30 · Apresentação de tango

21h30 às 22h · Centro Cultural Tikuna

08/05 · Sexta-feira

18h40 às 19h · Cantora Renata

19h às 19h25 · Grupo Sakurá e Raiden

19h25 às 19h45 · Apresentação de tango

19h45 às 20h · RKMD Taikô

20h às 20h40 · Cerimônia oficial de abertura

20h40 às 21h · Fábio Kaida

21h às 21h20 · Studio Nidal Abdul

21h20 às 21h40 · Cia Embrujos de España

09/05 · Sábado

19h às 19h20 · Cia Embrujos de España

19h20 às 19h40 · Studio Nidal Abdul

19h40 às 20h10 · Cantora Linelle Ramos

20h10 às 20h30 · Associação Okinawa de Campo Grande

20h30 às 20h50 · Renata Sena

20h50 às 21h10 · Centro Cultural Tikuna

21h10 às 21h40 · Fábio Kaida

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais