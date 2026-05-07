Solurb promove ação durante a Festa das Nações Amigas de MS

Ação busca conscientizar população sobre descarte seguro de resíduos durante evento em Campo Grande

Durante a 3ª Festa Inclusiva das Nações Amigas de MS, que começa hoje e segue até o dia 9, a Solurb irá orientar a população sobre o descarte seguro de resíduos

A empresa estará presente nos três dias do evento, tirando dúvidas sobre a segurança tanto dos munícipes quanto dos coletores, com foco no descarte correto dos resíduos.

A iniciativa é considerada essencial pela Solurb, tendo em vista que o processo começa dentro de casa e passa pela prestação de serviço dos trabalhadores. Serão informadas as formas corretas de descarte dos seguintes materiais:

– vidros quebrados

– garrafas

– espelhos

– lâminas

– latas

Agulhas também podem causar acidentes graves quando descartadas de forma inadequada.

“O problema atinge diretamente os coletores da limpeza urbana, que lidam diariamente com resíduos mal acondicionados. Assim como destacado em ações anteriores da empresa, acidentes com perfurocortantes são recorrentes e impactam não só os profissionais, mas também suas famílias e o funcionamento dos serviços urbanos”, informou a empresa.

Além disso, houve aumento no descarte de agulhas devido ao crescimento do uso de canetas emagrecedoras no lixo doméstico.

Sem a orientação correta, esse tipo de descarte representa risco direto:

– para quem manipula o lixo em casa;

– para os profissionais da coleta;

e para toda a cadeia de manejo de resíduos.

Por isso, a Solurb reforça a importância do descarte adequado, incentivando a população a buscar informação e adotar práticas seguras.

Presença ativa no evento

A equipe da Solurb contará com:

– ponto de atendimento (guichê) para orientação direta;

– distribuição de materiais educativos;

– entrega de brindes;

– abordagem ativa com o público durante o evento.

O objetivo é simples e direto: levar informação que salva vidas e previne acidentes no dia a dia.

Convite à população

Mais do que prestigiar o evento cultural, a Solurb convida a população a aproveitar a oportunidade para se informar.

Porque um gesto simples — como embalar corretamente um vidro quebrado ou descartar uma agulha da forma adequada — pode evitar acidentes graves. “Seu lixo pode ferir. Dê uma mão aos coletores.”

Serviço

Evento: 3ª Festa Inclusiva das Nações Amigas de MS

Local: Comper Itanhangá – Campo Grande/MS

Data: 7, 8 e 9 de maio de 2026

Horário: das 17h às 22h

Entrada: gratuita

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