Feriado de Natal tem plantão de imunização contra a COVID-19 na Capital

Neste sábado (25), feriado de Natal, Campo Grande realiza plantão para vacinação contra a COVID-19 com aplicação da primeira, segunda e terceira dose. O atendimento acontece durante todo o dia em sete locais.

Conforme o calendário estabelecido pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública), devem receber a dose de reforço pessoas que tomaram a primeira dose do imunizante da Janssen até o dia 25 de julho.

A vacinação segue com a aplicação dose de reforço para pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose até o dia 25 de agosto, assim como para as pessoas com alto grau de imunossupressão, de 18 anos ou mais, que tenham recebido a segunda dose há pelo menos 28 dias, também podem receber a terceira dose.

Quem tomou a primeira dose de Astrazeneca-Oxford-Fiocruz até o dia 25 de outubro, Coronavac-Sinovac-Butantan até 04 de dezembro ou a Comirnaty-Pfizer até o dia 05 de dezembro, já pode tomar a segunda dose.

A primeira dose está disponível para todas as pessoas acima de 12 anos. Aqueles que tomaram a segunda dose em outras localidades deverão fazer o cadastro através do site: http://vacina.campogrande.ms.gov.br.

Onde se vacinar?

Seleta –7h30 às 17h

Unidades de saúde – 7h30 às 17h

Lagoa

USF Coophavilla

Segredo

Cel Antonino

Anhanduizinho

USF Los Angeles

Bandeira

USF Moreninha

Prosa

USF Noroeste

Imbirussu

UBS Silvia Regina