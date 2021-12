Papai Noel fica ferido após cair de carro em movimento em cidade do MS

Um homem vestido de “Papai Noel”, ficou ferido, após cair de um carro em movimento. O fato ocorreu nesta sexta-feira (24), em Corumbá – distante 427 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o Diário Corumbaense, o acidente aconteceu no final desta manhã, na Rua Alameda Santa Terezinha, bairro Maria Leite.

A vítima ficou na via até a chegada do resgate dos bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Aparentemente, ele tinha ferimentos na coluna e na região da cabeça, devido à queda.

Após receber atendimento emergencial, o homem foi encaminhado ao pronto socorro municipal.

O fato chamou atenção de curiosos que passavam pelo local. Pessoas registraram imagens do acidente e publicaram em redes sociais.