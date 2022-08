Família leva susto após caminhão cair em barranco na saída de Campo Grande

Três membros de uma família caíram em um barranco enquanto viajavam, na tarde desta quarta-feira (3), após o motorista ter perdido o controle da direção a 20 quilômetros da entrada da rodovia MS-040, sentido Campo Grande a Santa Rita do Rio Pardo.

Conforme foi apurado no local, o caminhão caiu no barranco do lado direito da pista e ficou emerge sobre a água de um riacho. As vítimas foram salvas e retiradas do veículo por populares e depois pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Quando as vítimas entraram na MS-040, aproximadamente 5 km a frente da Escola Agrícola Arnaldo Estevão de Figueiredo, o condutor perdeu o controle. Segundo testemunhas, a vítima seguia de Santos (SP) para Terenos, além disso, que o acidente foi muito rápido.

A esposa do motorista, de aproximadamente 30 anos, e a filha do casal, uma criança de 6 anos, ficaram em estado de choque após o acidente. Ambas foram encaminhadas para o Hospital da Santa casa de Campo Grande, estáveis e conscientes.

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros estiveram no local e precisaram de um desencarcerador para retirar o motorista que estava preso às ferragens.

Com informações dos repórteres Willian Leite com Marcos Maluf